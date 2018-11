Cyfrowy Polsat nie jest zainteresowany obecnie kolejnymi przejęciami



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat nie jest zainteresowany obecnie kolejnymi przejęciami, skupia się przede wszystkim na Netii, wynika ze słów członków zarządu Cyfrowego Polsatu.

"Cały czas analizujemy wszystkie okazje na rynku i jeżeli zostaną podjęte jakieś decyzję to poinformujemy publicznie" – powiedziała członek zarządu Katarzyna Ostap-Tomann podczas konferencji prasowej w odpowiedzi na pytanie, czy grupa byłaby zainteresowana przejęciem Multimedia Polska.

"Skupiamy się obecnie na Netii jest to duży projekt i to jest kluczowa sprawa, strategiczna o długoterminowym znaczeniu dla nas" - podkreślił członek zarządu Maciej Stec.

Multimedia Polska poinformowały wczoraj, że akcjonariusze większościowi oraz zarząd spółki odstąpili od planowanej transakcji potencjalnego zbycia 100% akcji Multimediów na rzecz Vectra.

Przedstawiciele Cyfrowego Polsatu podkreślili podczas konferencji, że synergie finansowe związane z przejęciem Netii, o których spółka informowała w grudniu 2017 r. będą zrewidowane i przedstawione prawdopodobnie w marcu 2019 r.

Obecnie Cyfrowy Polsat posiada akcje uprawniające do 65,98% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii.

Cyfrowy Polsat analizuje również możliwość refinansowania obligacji i podejmie decyzję w odpowiednim korzystnym dla siebie momencie.

"W tej chwili badamy możliwości i ceny na rynku. Nie możemy obecnie powiedzieć czy to potrwa kilka tygodni czy dłużej" - powiedziała Ostap-Tomann.

Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na GPW od maja 2008 roku. Grupa oferuje m.in. usługi płatnej TV w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej, usługi telefonii komórkowej i transmisji danych oraz dostęp do szerokopasmowego internetu.

(ISBnews)