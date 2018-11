"Historia opowiedziana przez rozmówcę programu +Alarm!+ w zupełnie nowym świetle może stawiać byłego premiera Donalda Tuska i jego ówczesne zaangażowanie w sprawę niesławnych linii lotniczych OLT Express. Informator odmawia ujawnienia tożsamości, tłumacząc to strachem przed Tuskiem" - podaje portal TVP Info.

"Materiał jest efektem kilku spotkań w ostatnich paru miesiącach. Opublikowano go, mimo że jego główny narrator – przed paroma laty wysoki rangą urzędnik publiczny – nie wiedział, iż jest nagrywany. Dlatego też nie ujawniono jego personaliów" - informuje portal.

"Ja uważam, że za okresu Platformy było wielkie bagno, wielkie g***o. Tak jak bym mógł Kaczyńskiemu powiedzieć, jak mnie Tusk namawiał do OLT, do tych linii, pan premier... To wie pan, takie g***a są, że normalnie rzygać mi się chce i na Platformę, i na wszystko – mówi informator. Na pytanie, czy Tusk namawiał go osobiście, odpowiada: +Nie tak, żeby był nachalny, czy coś, ale sugestia jest, nie?+" - czytamy na portalu. (PAP)