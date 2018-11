Dino Polska miało 82,3 mln zł zysku netto, 113 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018



Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Dino Polska odnotowało 82,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 63,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 113,02 mln zł wobec 86,43 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 558,52 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 1 220,17 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2018 r. spółka miała 208,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 140,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 267,59 mln zł w porównaniu z 3 238,57 mln zł rok wcześniej.

Wzrost sprzedaży LfL po 9 miesiącach bieżącego roku wyniósł 12,4%, podano także.

"Mimo zakazu handlu w niedzielę, widzimy wzrost liczby zakupów dokonywanych w sklepach Dino (na bazie LfL ) w pierwszych 3 kwartałach bieżącego roku, w stosunku do porównywalnego okresu 2017 r. Ponadto odnotowaliśmy znaczący wzrost wartości przeciętnego paragonu" - powiedział prezes Szymon Piduch, cytowany w komunikacie.

W pierwszych trzech kwartałach tego roku dziennie średnio o 28% więcej klientów niż w 2017 r. dokonywało zakupów w sklepach sieci Dino (uwzględniając wszystkie markety, także otwarte w 2018 r.), dodano.

"Dino Polska kontynuuje szybki rozwój sieci, otwierając nowe sklepy w województwach, w których jest obecna (głównie zachodnia i centralna części Polski) oraz stopniowo pojawia się w nowych regionach. W okresie trzech kwartałów 2018 roku Grupa otworzyła 120 nowych sklepów (wobec 90 w tym samym okresie rok wcześniej), co oznacza, że sieć Dino na koniec września 2018 r. liczyła już 895 sklepów (o 177 sklepów więcej w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej)" - czytamy dalej.

Dino Polska podtrzymało, że zgodnie z przyjętą strategią, przekroczy liczbę 1 200 sklepów w 2020 roku i zamierza kontynuować dynamiczną ekspansję w kolejnych latach. Grupa szacuje, że łączna wartość inwestycji, które zrealizuje w 2018 roku wyniesie 600-650 mln zł. W okresie 9 miesięcy 2018 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 466 mln zł.

"Kontynuujemy szybki wzrost, co pokazują zarówno wyniki finansowe jak i większa liczba nowo otwieranych sklepów. Zyski inwestujemy w dalszy rozwój. Rozbudowujemy i unowocześniamy zaplecze logistyczne, wkrótce otworzymy nowy magazyn na Dolnym Śląsku. Zagęszczamy sieć sklepów Dino w zachodniej, centralnej i północnej części Polski, stopniowo pojawiamy się także w nowych regionach. Obserwujemy pozytywne tendencje rynkowe sprzyjające naszym sklepom. W tym roku chcemy otworzyć większą niż rok wcześniej liczbę sklepów i kontynuować naszą strategię szybkiego rozwoju organicznego" - podsumował prezes.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 92,47 mln zł wobec 54,58 mln zł zysku rok wcześniej.



Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.



(ISBnews)