Przychody Monnari Trade wzrosły o 2,79% r: r do ok. 22,1 mln zł w październiku



Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w październiku br. przez grupę kapitałową Monnari Trade wyniosły ok. 22,1 mln zł i były wyższe o 2,79% r/r, podała spółka.

"Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie styczeń - październik 2018 roku wyniosła ok. 179,2 mln zł. Przychody te były niższe o 5,08% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku (188,8 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)