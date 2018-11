Sąd zgodził się na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa



Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw

upadłościowych i restrukturyzacyjnych przychylił się do wniosku zarządu Ursusa i wyraził zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki, wyznaczając jednocześnie na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód Katarzynę Sacharuk, zaś na nadzorcę sądowego Dariusza Wardę, podał Ursus. Złożony w sądzie i realizowany od dziś plan restrukturyzacji dotyczy okresu IV kw. 2018-2023.

Zamiarem zarządu jest ochrona praw i interesów spółki, jej akcjonariuszy, pracowników i kontrahentów wobec grożącej spółce niewypłacalności spowodowanej nagromadzeniem niekorzystnych zdarzeń w otoczeniu rynkowym w Polsce i za granicą, podano.

"Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu, na wniosek Ursus S.A., przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Oznacza to, że spółka otrzymała ochronę na czas realizacji planu restrukturyzacyjnego tak, by po jego wdrożeniu była gotowa do spłaty wierzytelności i dalszej niezakłóconej kontynuacji biznesu" - czytamy w komunikacie.

Zdecydowaliśmy się skorzystać z prawa restrukturyzacyjnego i przewidzianego w jego ramach przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, ponieważ jego nadrzędnym celem jest uzdrowienie biznesu z korzyścią dla jego wierzycieli, ale również z myślą o pracownikach, kontrahentach i innych interesariuszach. W obecnej sytuacji spółki jest to dla nas priorytet. Ursus S.A. to firma o długiej historii i

symbol polskiej branży motoryzacyjnej. Trwale wpisała się w krajobraz gospodarczy Polski, przyczyniając się przy tym do rozwoju regionów, w których działają jej zakłady produkcyjne. Obecnie borykamy się z okresowymi trudnościami, ale fundamenty naszej działalności są stabilne. Nie zgodzimy się, aby kumulacja niesprzyjających zdarzeń pokrzyżowała dalsze plany działalności spółki. Dlatego, abyśmy mogli szybko

przejść do realizacji planu naprawczego i wykorzystania potencjału drzemiącego w podpisanych kontraktach, wybraliśmy przyspieszone postępowanie układowe" - powiedział wiceprezes Michał Nidzgorski, cytowany w materiale.

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech możliwych typów restrukturyzacji. Cechuje je wiele uproszczeń, które mają za zadanie doprowadzić do zawarcia układu w możliwie jak najkrótszym czasie. To zdecydowany atut dla wierzycieli, gdyż dużo szybciej niż na przykład w postępowaniu sanacyjnym mogą uzyskać korzyści z zawartego układu. Integralną częścią każdego postępowania układowego jest

złożenie do sądu planu restrukturyzacyjnego, wskazano również.

"Plan restrukturyzacyjny Ursus S.A. zakłada działania prowadzące do spłaty wierzycieli m.in. poprzez:

- sprzedaż aktywów;

- zwiększenie przychodów z działalności;

- optymalizację kosztów działania przedsiębiorstwa i zwiększenie marżowości" - czytamy dalej.

We wniosku do sądu zarząd Ursusa przedstawił następujące wstępne propozycje układowe:

- podział wierzycieli na cztery grupy, w zależności od skali i rodzaju prowadzonego ze spółką biznesu,

- spłatę zobowiązań począwszy od 13 miesiąca wykonywania układu, podano także.

"Wierzymy, że rynek zrozumie zasadność podjętej decyzji i będzie nas wspierał, a wierzyciele wykażą się dużą wolą współpracy. Dołożymy wszelkich starań, by możliwie szybko przezwyciężyć ten trudny, ale przejściowy okres i wrócić do prowadzenia biznesu na normalnych warunkach" - dodał Nidzgorski.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)