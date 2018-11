Global Cosmed miał 1,23 mln zł straty netto, 0,18 mln zł straty EBIT w III kw.



Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Global Cosmed odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 0,18 mln zł wobec 0,07 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,69 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 78,69 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2018 r. spółka miała 3,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,82 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 223,36 mln zł w porównaniu z 220,01 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa osiągnęła skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 7,58 mln zł w okresie trzech kwartałów 2018 r., co stanowi poprawę o 8,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2017r. Poprawa wyników finansowych wynika ze wzrostu przychodów oraz redukcji kosztów działalności spółki, co jest efektem wdrażanych działań optymalizacyjnych" – czytamy w komunikacie.

"Był to kolejny kwartał dodatnich wyników finansowych i zarząd nie widzi zagrożenia realizacji prognozowanego zysku EBITDA 10 mln zł w całym 2018 r. Skupiamy się na programie redukcji kosztów i integracji grupy kapitałowej. Ponadto, w trzecim kwartale wypracowaliśmy poprawę przychodów ze sprzedaży o 2,5% r./r., co było wyższą dynamiką wzrostu w porównaniu do 1,5% dynamiki z pierwszego półrocza tego roku. Nadal koncentrujemy się na programie redukcji kosztów oraz poprawie efektywności (szczególnie w obszarze produkcji). Dobre wyniki finansowe oraz lepsze zarządzanie kapitałem obrotowym umożliwiły redukcję długu netto o 12,6 mln zł, 16% w porównaniu z 2017r." - skomentowała wiceprezes Magdalena Mielimonka, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 3,52 mln zł wobec 12,61 mln zł straty rok wcześniej.



Oferta grupy kapitałowej Global Cosmed obejmuje produkty brandowe tworzone przez Global Cosmed Group SA oraz marki prywatne wyprodukowane na potrzeby klientów przez Global Cosmed. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.



(ISBnews)