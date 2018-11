Powierzchnia sklepów CCC wzrosła o 147 tys. m2 do 682,9 tys. m2 na koniec IX



Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Powierzchnia sprzedaży Grupy CCC wyniosła 682,9 tys. m2 na koniec września br., co stanowi wzrost o 147 tys. m2 wobec końca ub.r., podała spółka. Na ten wzrost złożyły się otwarcia i powiększenia sklepów CCC (+ 58,9 tys. m2), oraz nabycie spółki: Karl Vogele AG - Szwajcaria (+ 88,13 tys. m2), podano także.

"Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych sieci CCC wzrosła o 16,1% i wyniosła 576,3 tys. m2 na 30.09.2018 (w tym: 273,9 tys. m2 w Polsce) w stosunku do 496,3 tys. m2 na 31.12.2017 (w tym 243,8 tys. m2 w Polsce). Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych CCC spadła o 61% i wynosi 15,4 tys. m2 na 30.09.2018 w stosunku do 39,5 tys. m2 na 31.12.2017. Spadek powierzchni franczyzowej związany był z przejęciem spółki Shoe Express - Rumunia (powierzchnia sklepów spółki rumuńskiej ujęta jest na dzień 30.09.2018r. w powierzchni sklepów własnych CCC, na dzień 31.12.2017r. powierzchnia sklepów tej spółki ujęta była w powierzchni sklepów franczyzowych)" - czytamy w raporcie kwartalnym.

CCC podało, że III kwartał 2018 roku stał pod znakiem dalszej ekspansji na zagranicznych rynkach. Grupa otworzyła 3 salony w Rosji i Austrii, po 2 salony na Węgrzech i w Rumunii, po jednym w Czechach, Słowacji, Słowenii i na Ukrainie. Na dzień 30 września 2018 roku sieć sprzedaży grupy kapitałowej CCC obejmowała 1181 placówek sieci CCC, w tym 950 stanowiły sklepy własne.

W okresie 9 miesięcy br. wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano na wszystkich rynkach (Polska +2,2%; Europa Środkowo-Wsch. +14,7%; Europa Zachodnia +36,9%; Pozostałe kraje +49,2%), podano także.

"Największym rynkiem sprzedaży detalicznej wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży detalicznej w okresie 01-09.2018 r. wyniósł 55,5% w porównaniu z 60,2% w analogicznym okresie 2017 r. (spadek udziału wynika z ekspansji na rynkach zagranicznych i wzrostu udziału sprzedaży w kanale e-commerce). Sprzedaż detaliczna na 1m2 - za okres 01-09.2018 r. wyniosła 3,8 tys. zł/m2 (miesięcznie 0,425 tys. zł/m2) wobec 4,9 tys. zł/m2 (miesięcznie 0,544 tys. zł/m2) w analogicznym okresie 2017 r., przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC o 3%" - czytamy w raporcie.

Marża na sprzedaży detalicznej w tym okresie wyniosła 1 352,6 mln zł (53,2%) i była niższa o 0,3 pkt proc. w stosunku do okresu porównywalnego, co było spowodowane nieznacznym wzrostem koszu własnego sprzedaży.

"Dynamiczny wzrost udziału sprzedaży w kanale e-commerce spowodował dalszy efekt rozwodnienia marży brutto na sprzedaży. W okresie 01-09.2018 r. marża brutto wyniosła 50,2%, co stanowi spadek o 0,7 pkt proc. w stosunku do okresu porównywalnego" - czytamy dalej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)