Skarb Państwa utworzy Polski Holding Hotelowy



Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Skarb Państwa utworzy Polski Holding Hotelowy (PHH) wokół spółki Chopin Airport Development - holding ten skonsoliduje aktywa hotelowe należące do Skarbu Państwa lub spółek z jego udziałem, podała spółka.

"Pierwszym krokiem do skonsolidowania bazy hotelowo-rekreacyjnej na terenie całego kraju jest zbycie przez Przedsiębiorstwo Państwowe 'Porty Lotnicze' w dniu 18 grudnia udziałów spółki Chopin Airport Development na rzecz Skarbu Państwa. Było to możliwe na podstawie przyjętej w maju 2018 r. Ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dzięki tej transakcji będzie mógł powstać Polski Holding Hotelowy (PHH)" - czytamy w komunikacie.

Utworzenie PHH ma też być ważnym elementem przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego jako części składowej Airport City.

"Powołanie Polskiego Holdingu Hotelowego pozwoli odbudować wartość obiektów należących do Skarbu Państwa i korzystać z efektów skali. Realizację tego ważnego dla sektora turystycznego projektu oddajemy w ręce profesjonalistów z branży hotelarskiej - spółce Chopin Airport Development, która opracuje model konsolidacji, a następnie będzie mogła rozpocząć integrację aktywów hotelowych rozproszonych dziś między różne podmioty pozostające w domenie państwa" - powiedział premier Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie.

"Naszym celem jest to, aby Polski Holding Hotelowy stał się liderem wśród grup hotelowych w Polsce. W ramach PHH chcemy skupiać obiekty hotelowe od segmentu ekonomicznego aż do hoteli 5-gwiazdkowych, tak aby nasza oferta była dostępna dla wszystkich. Nasze obiekty będą usytuowane zarówno w miastach, jak również w miejscowościach wypoczynkowych, co daje nam szansę budowania oferty nie tylko dla rynku biznesowego, ale również na potrzeby turystów" - dodał prezes Chopin Airport Development Marian Cristescu.

Chopin Airport Development (CAD) jest inwestorem, operatorem oraz administratorem istniejących obiektów i inwestycji hotelowych realizowanych od podstaw. Współpracuje ze światowymi sieciami hotelowymi - Marriott International, Hilton, Best Western, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group. Obecnie w swoich zasobach posiada osiem obiektów hotelowych, dysponujących łącznie 1 143 pokojami, a kolejne cztery hotele, które będą zarządzane przez spółkę, są w budowie.

(ISBnews)