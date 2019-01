Ok. 400 podrobionych suszarek do włosów Dyson, 1500 półproduktów i 200.000 komponentów zostało przejętych w ramach wspólnej akcji przeprowadzonej przez służby bezpieczeństwa z Szanghaju, Guangdong i Fujian - podał w niedzielę South China Morning Post.

Dochodzenie rozpoczęło się w sierpniu ub. roku po tym, jak policja otrzymała informacje od konsumentów, którzy w głównych sklepach internetowych zakupili podrobione suszarki.

Małżeństwo, które było "mózgiem" operacji, w ub. roku założyło firmę w południowej prowincji Guangdong, kupiło produkty marki Dyson, wynajęło techników, którzy dokonali analizy urządzeń, a następnie uruchomiło własne linie montażowe.

Para ta zatrudniała również pracowników i stworzyła działy zajmujące się zaopatrzeniem, produkcją, magazynowaniem, logistyką oraz sprzedażą hurtową i detaliczną.

Jak podała policja, podrobione suszarki trudno było odróżnić od oryginalnych, jednak nie spełniały standardów i mogły przyczynić się do zniszczenia włosów, a także spowodować zagrożenie pożarowe.

Podrobione suszarki do włosów sprzedawano w cenie od 10 do 50 proc. niższej od ceny sprzedaży produktów Dyson. Suszarki tej marki w Chinach kosztują ok. 435 USD.

Władze poinformowały, że policja z Szanghaju w 2018 roku zbadała 500 spraw dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. (PAP)