Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5 proc., stopa depozytowa - 0,5 proc., a stopa redyskonta weksli - 1,75 proc., podano w komunikacie.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP w grudniu ub.r. prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Adam Glapiński podtrzymał ocenę, według której nie będzie powodów do zmiany poziomu stóp procentowych do końca 2019 r. Według niego, jest prawdopodobne, że stopy procentowe nie zostaną podwyższone także w 2020 r., ale "nie jest to już tak wysokie prawdopodobieństwo".