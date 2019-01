Medinice podpisało wstępne porozumienie z Veritherme Medical



Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Medinice podpisało wstępne porozumienie z Veritherme Medical, podała spółka.

"Intencją stron porozumienia jest przeprowadzenie do dnia 28.02.2019 r. transakcji polegającej m.in. na:

- istotnym dokapitalizowaniu emitenta poprzez objęcie nowo emitowanych akcji emitenta oraz

- przejęciu przez emitenta praw do projektów / technologii Veritherme" - czytamy w komunikacie.

W przypadku dojścia transakcji do skutku Prezes Veritherme Pan Timothy MacNeil zostanie powołany do zarządu emitenta, podano także.

"Przeprowadzenie potencjalnej transakcji jest m.in. uzależnione od satysfakcjonujących wyników badania due diligence oraz wynegocjowania i podpisania odpowiedniej dokumentacji transakcyjnej" - czytamy dalej.

Veritherme zajmuje się rozwijaniem nowej generacji, innowacyjnych urządzeń do krioablacji arytmii serca z możliwością weryfikacji oraz na rozwijaniu technologii nakierowanych na leczenie migotania przedsionków w kardiochirurgii i elektrofizjologii.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.

(ISBnews)