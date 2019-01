Robyg sprzedał 2 520 lokali w 2018 r., osiągając zakładany poziom kontraktacji



Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Grupa Robyg w 2018 roku zakontraktowała - z uwzględnieniem rezygnacji - 2 520 lokali, realizując tym samym roczny cel, podała spółka. Jednocześnie spółka wdraża politykę cenową umożliwiającą utrzymanie marż na dobrym poziomie, czego efektem jest satysfakcjonująca wartość sprzedaży w stosunku do bardzo dobrego wolumenowo 2017 roku, podkreślono.

Dodatkowo w 2018 roku spółka rozszerzyła działalność o rynek wrocławski i wprowadziła do sprzedaży w sumie 2 550 lokali w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu - są to elementy wdrażania strategii ekspansji realizowanej przy wsparciu inwestora strategicznego Bricks Acquisitions Limited, podano również.

"Sprzedażowo Grupa Robyg zamknęła rok 2018 zgodnie z oczekiwaniami. Poziom łącznie 2 520 zakontraktowanych lokali jest satysfakcjonujący. Jednocześnie z sukcesem wdrażana strategia cenowa daje wymierne efekty, dzięki czemu spółka notuje dobre marże. Tym samym wartość sprzedaży w 2018 roku jest tylko o 16% mniejsza wobec doskonałego 2017 roku. Należy się spodziewać, że tendencja sprzedażowa w kolejnych kwartałach utrzyma się. Mają na to wpływ m.in. dwa kluczowe czynniki: rozszerzenie działalności o rynek wrocławski i wciąż duży popyt na lokale spowodowany deficytem mieszkaniowym w Polsce. Aktualnie HRE Think Tank szacuje ten deficyt na 2,1 mln lokali - co oznacza, że jeszcze długo popyt będzie przewyższał podaż. Robyg rozszerzył swoją działalność o rynek wrocławski i planuje dalszą ekspansję do dużych miast, np. Poznania. A przyjęty model biznesowy - wspierany obecnie przez inwestora strategicznego - doskonale się sprawdza, czego dowodem jest ponad 19 000 lokali sprzedanych w ciągu ponad 18 lat działalności" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Robyga Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2017 r. Robyg zakontraktował ok. 3 470 lokali.

