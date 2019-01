PGNiG: Produkcję gazu z odwiertu w Turkowie oszacowano na 20 mln m3 rocznie



Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Możliwości produkcji gazu z odwiertu Turkowo-2 oszacowano na około 20 mln m3 rocznie, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Odwiert o głębokości 3 155 metrów znajduje się w pobliżu miejscowości Turkowo w gminie Kuślin, powiat nowotomyski, na obszarze koncesji łącznej Pniewy-Stęszew. Prace wiertnicze były prowadzone od października do grudnia 2018 roku. W trakcie testów produkcyjnych z odwiertu uzyskano przypływy gazu w wysokości 62 tys. m3 na dobę.

"Złoże Turkowo zlokalizowane jest w utworach czerwonego spągowca. To bardzo perspektywiczna formacja, dlatego od kilku lat prowadzimy w niej intensywne prace poszukiwawcze. Sukces najnowszego odwiertu potwierdza naszą strategię" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Miejsce wiercenia odwiertu Turkowo-2 wybrano na podstawie analizy wyników trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego Chraplewo 3D. Zdjęcie zostało zrobione w 2016 r. przez Geofizykę Toruń z grupy kapitałowej PGNiG. Prace wiertnicze przeprowadziła spółka Exalo Drilling, również należąca do grupy, wskazano także.

"Na terenie zachodniej Polski PGNiG posiada 5 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 16 koncesji łącznych oraz 84 koncesje eksploatacyjne. Od kilku lat spółka realizuje w tym rejonie intensywny program poszukiwawczy, obejmujący m.in. utwory czerwonego spągowca. W 2018 roku PGNiG udokumentowało na Niżu Polskim ponad 5 mld m3 nowych zasobów gazu (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy)" - podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)