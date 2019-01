Gronkiewicz-Waltz nie wyklucza, że napisze list do szefa MSWiA z prośbą o ochronę

Źródło: PAP

Była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie wyklucza, że zwróci się do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z prośbą o ochronę. We wtorek Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała, że napisze w tej sprawie list do szefa MSWiA.