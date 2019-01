Z sondażu wynika, że w razie potrzeby jakąkolwiek pracę w ciągu sześciu miesięcy bez problemu znalazłoby 89 proc. polskich pracowników. 69 proc. zadeklarowało z kolei, że w tym czasie bez problemu znalazłoby pracę tak samo dobrą lub lepszą od obecnej.

Randstad zwrócił uwagę, że szanse na szybkie znalezienie pracy najczęściej dostrzegają ludzie młodzi, w grupie wiekowej do 29 lat (94 proc.). Czas, w jakim pracownicy znajdują nową pracę, w skali kraju wynosi dwa miesiące. Również w tej kwestii, sprawniej radzą sobie ludzie młodzi, którym zajmuje to około 1,8 miesiąca. Najszybciej nową pracę można znaleźć na południu kraju.

W ostatnim sondażu zmieniły się główne powody zmiany pracodawcy. Na pierwszym miejscu powodem podjęcia takiej decyzji znalazła się chęć rozwoju osobistego (63 proc.), a dopiero na następnym wysokość wynagrodzenia (53 proc.)

"Jeszcze do niedawna mówiliśmy o tym, że głównym motorem zmiany pracy jest wynagrodzenie. Okazuje się, że w naszych badaniach spada on na drugie miejsce. Może to oznaczać, że np. pracownicy już czują, że do +pierwszego+ im starcza, już czują, że ich sytuacja materialna się poprawiła i zaczynają myśleć o szerszej perspektywie, o tym, że praca nie jest na całe życie, jak to jeszcze do niedawna było, i że być może będzie trzeba w życiu jeszcze pracę zmienić, a wtedy chciałoby się sięgnąć po pracę znacznie lepiej płatną" – ocenił we wtorek w rozmowie z dziennikarzami Mateusz Żydek z Randstad Polska.

Jak dodał, do takiej zmiany niezbędny jest rozwój zawodowy, który nie leżałby jedynie po stronie pracownika, ale także po stronie pracodawcy. "Pracownicy oczekują, że o ten rozwój zadba nasz pracodawca, że będzie nas wspierał kursami, że będzie nas wspierał dodatkowymi rozwiązaniami, że np. będzie nam udzielał urlopów szkoleniowych, dofinansuje nam studia podyplomowe" – wylicza Żydek. Jak zaznaczył, rozwijać chcą się nie tylko pracownicy umysłowi, ale również fizyczni.

"Pracownik, który nie ma kwalifikacji, a pracuje na produkcji, zrobi kurs na operatora wózka widłowego lub kurs na obsługę specjalistycznych maszyn w zakładach produkcyjnych, a już jego sytuacja finansowa zupełnie inaczej wygląda, dostaje dodatkowe wynagrodzenie, a to często jest tak naprawdę prosty krok, który może wykonać również pracodawca, budując w ten sposób lojalność pracownika" – mówi ekspert Randstad.

Według sondażu miejsce zatrudnienia najczęściej zmieniają pracownicy z regionu wschodniego (23 proc.), północnego (22 proc.) i centralnego (22 proc.) Z kolei poniżej krajowej średniej są zachodnie regiony kraju (16 proc.). Pracodawców najczęściej zmieniają pracownicy wielkich aglomeracji (32 proc.) i wsi na ich obrzeżach (26 proc.), a także ludzie młodzi do 29 lat (38 proc.).

Z badań wynika, że spadł poziom satysfakcji z wykonywanej pracy. Według ostatniego badania zadowolony z pracy w swojej firmie jest co siódmy korespondent. I w tym wypadku najkorzystniejsze wyniki zanotowano dla południa Polski. Pozytywne nastroje widać także wśród mieszkańców wsi w obrębie dużej aglomeracji miejskiej i osób w wieku 30-39 lat. Większą satysfakcję odczuwają mężczyźni.

"Satysfakcja na dość wysokim poziomie znajduje się od dłuższego czasu. 72 proc. Polaków w naszych badaniach mówi, że jest z pracy zadowolona, jedna piąta mówi nawet, że bardzo zadowolona, ale też widzimy, że nawet jeśli spadła nam nieznacznie w ostatnim badaniu satysfakcja zawodowa, to nie przekłada się to od razu na to, że chcielibyśmy szukać nowej pracy. Tylko 10 proc. respondentów wskazało, że w tej chwili aktywnie poszukuje nowego zatrudnienia i ta sytuacja nie zmienia się od kilku badań" – mówi Mateusz Żydek.

Jeśli chodzi o podwyżki wynagrodzeń, to w ciągu ostatniego półrocza otrzymało je czterech na dziesięciu pracowników. Najczęściej doceniano robotników niewykwalifikowanych (45 proc.), kierowników średniego szczebla (44 proc.) i specjalistów (41 proc.). Wzrost wynagrodzeń w ciągu ostatnich sześciu miesięcy deklaruje niemal co drugi badany w wieku do 30 lat (48 proc.).

Podwyżki u swoich aktualnych pracodawców w ubiegłym roku otrzymało 42 proc. badanych, najczęściej byli to mieszkańcy Polski południowej (46 proc.) i regionów zachodnich (46 proc.) oraz respondenci ze wsi w obrębie aglomeracji miejskich (57 proc.), a także osoby w wieku pomiędzy 30 a 39 lat (47 proc.). W większości wypadków szefowie przyznawali podwyżki w wysokości od 5 do 10 proc. (44 proc.).

Według sondażu niemal połowa wszystkich badanych (47 proc.) jest zadowolona ze swojego wynagrodzenia. Niemal co drugi ankietowany spodziewa się wzrostu wynagrodzenia na początku roku.

Sondaż został zrealizowany między 3 a 13 grudnia 2018 r. Wzięło w nim udział tysiąc respondentów.

