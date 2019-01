T-Bull odnotował ponad 86 mln pobrań swoich gier w 2018 r.



Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - T-Bull odnotował w grudniu 4 miliony ściągnięć swoich gier, kończąc rok 2018 wynikiem ponad 380 milionów pobrań, z czego ponad 86 milionów w ubiegłym roku, podała spółka.

"W 2018 roku T-Bull S.A. odnotował spektakularne 86 mln pobrań swoich gier. Ponad 29% to zasługa użytkowników z Indii. Ogromną popularnością wrocławskie studio cieszy się też w Brazylii (9% pobrań), Indonezji (5,8%), Rosji (4,1%), i Meksyku (4,1%). Najchętniej do portfela sięgali jednak gracze ze Stanów Zjednoczonych - ich zasługą jest aż 37% transakcji dokonanych w grach T-Bull" - czytamy w komunikacie.

37% z całej puli pobrań gier T-Bull w 2018 roku to zasługa "Moto Rider GO". Gra zakończyła ubiegły rok ze średnią wartością transakcji na użytkownika na poziomie 5,25 USD. Niezawodna jest także produkcja "Top Speed", która w ubiegłym roku pobierana była prawie 13,5 mln razy. Gracze wydawali w niej średnio 5,93 USD. Premiery, które światło ujrzały w 2018, również nie zawiodły. "Idle Racing GO" opublikowane w lutym 2018 pobrane zostało ponad 6 milionów razy. "Tank Battle Heroes", która w ręce graczy trafiła we wrześniu, zakończyła rok z prawie trzema milionami ściągnięć. Poziom transakcji przeliczanej na użytkownika wyniósł 5,83 USD, podano również.

"Rok 2018 był pod wieloma względami przełomowy. Czujemy, że osiągnęliśmy zupełnie nowy poziom - zarówno jako firma i jako deweloper gier. Za nami 3 premiery gier, debiut na nowych platformach, dołączenie do prestiżowego grona spółek notowanych na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych, rozpoczęcie prac nad projektem G-CAMP w ramach programu GAMEINN, stały rozwój firmy oraz wiele projektów, nad którymi intensywnie pracujemy. Najbliższe 12 miesięcy chcemy poświęcić głównie temu ostatniemu. Planujemy znacząco poszerzyć nasze portfolio, tworząc gry dużo bardziej rozbudowane i ambitne" - powiedział prezes Grzegorz Zwoliński, cytowany w komunikacie.

Premiera "Top Speed 2" planowana jest w pierwszej połowie 2019 r. Obecnie tytuł przechodzi intensywne testy w fazie beta, której celem jest zoptymalizowanie gry do czasu jej premiery. T-Bull kontynuuje także ekspansję na nowe platformy, tym razem prowadząc testy gry "Idle Racing GO" na platformie Steam. Tytuł dostępny jest w fazie early access. W toku są także prace nad niedawno zapowiedzianą grą z gatunku strategy MMO. Spółka informuje też o pracy nad kilkoma jeszcze niezapowiedzianymi produkcjami, wskazano także.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)