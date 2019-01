Mirbud podpisał umowę na "Budowę hali widowiskowo - sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami" za 54,8 mln zł brutto, podała spółka. >>>>

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2018 r. przez grupę kapitałową Esotiq & Henderson wyniosły ok. 16 mln zł i były wyższe o ok. 7% r/r, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – grudzień 2018 r. wyniosły około 154 mln zł i były wyższe o ok. 4% r/r. >>>>

Getin Noble Bank (GNB) i Idea Bank oczekują, że w 2021 r. połączony bank uzyska zwrot z kapitału (ROE) na poziomie 8% (przed podatkiem bankowym). Zakładana zmiana struktury produktowej ma doprowadzić do zmniejszenia udziału kredytów hipotecznych w saldzie kredytowym do 37% i zwiększenia udziału kredytów detalicznych (innych niż hipoteczne) do 17% w 2021 r., podał bank. >>>>

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) odrzucił skargę Lubelskiego Węgla Bogdanka w sprawie odrzucenia przez Ministerstwo Środowiska wniosku koncesyjnego na obszar K 6-7, podało Prairie Mining Limited, które na tym obszarze realizuje projekt kopalni Jan Karski. >>>>

Akcjonariusze Polnordu: PKO Bank Polski, Neptun FIZAN, Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU FIO Parasolowy, PZU FIO Globalnych Inwestycji, PZU Specjalistyczny FIO Universum oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie zawarli porozumienie ws. przeglądu opcji strategicznych dla posiadanych akcji Polnordu oraz zasad ich zbycia. >>>>

