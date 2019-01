PKO Leasing wydłużyło termin zapisów w wezwaniu na PCM do 18 lutego



Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - PKO Leasing wydłużyło termin przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Prime Car Management (PCM) do 18 lutego 2019 r. z 15 lutego, podał podmiot.

W listopadzie ub.r. PKO Leasing ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Prime Car Management (PCM), tj. na 11 908 840 akcji. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 11,38 zł za jedną akcję.

Pod koniec grudnia zarząd PCM podał, że uważa cenę w wezwaniu PKO Leasing za nieodpowiadającą wartości godziwej spółki.

Pod koniec grudnia także Hitachi Capital Polska ogłosiło wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji Prime Car Management, po 12,09 zł za akcję.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)