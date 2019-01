Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał zaproponował, aby przy okazji nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wprowadzić Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG).

"Przewidzieliśmy w projekcie nowelizacji, że na rzecz DFG będzie odprowadzana pewna kwota od każdej wpłaty na rachunek powierniczy - dla rachunku otwartego maksymalnie do 5 proc., a dla zamkniętego - do 1 proc. W rzeczywistości będą to kwoty na poziomie mniejszym niż jeden procent dla obu rachunków" - tłumaczył w wywiadzie dla PAP. "Składka na tym poziomie pozwoli pokryć upadłość jednego dużego i dwóch mniejszych deweloperów w ciągu pięciu lat" - podkreślił Niechciał.

Jak zaznaczył Niechciał, na ten cel potrzebne będzie ok. 135 mln zł rocznie. "Opierając się na tym, co mówią deweloperzy, obecnie na rachunkach powierniczych deweloperzy mogą mieć zgromadzonych ok. 40 mld zł. Za te pieniądze zamierzają wybudować ok. 100 tys. mieszkań rocznie, do 200 tys. w ciągu dwóch lat" - mówił.

"Od każdego rachunku powierniczego chcemy pobrać poniżej 1 proc. Obecnie więcej konsumenci dopłacają w przypadku, gdy zmieniają piętro, na którym kupują mieszkanie. Składka od jednego rachunku powierniczego, na którym złożono np. 400 tys. zł na budowę domu, wyniesie ok. 1,3 tys. zł. Będą to pieniądze, które pozwolą Kowalskiemu spokojnie czekać na odbiór budowanego domu czy mieszkania" - podkreślił szef UOKiK.

Zdaniem Jędrzyńskiego, propozycja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby przy okazji nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wprowadzić Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, będzie racjonalna pod pewnymi warunkami.

"Jak zapewnia prezes UOKiK, wpłaty na DFG mają nie przekraczać 1 proc. wartości mieszkania, a ściślej, jak w podanym przykładzie — zaledwie jego ułamka. Tego typu opcja raczej nie groziłaby istotnym wzrostem cen mieszkań czy też ryzykownym okrojeniem marż deweloperskich. Dawałaby za to gwarancję bezpieczeństwa środków nabywców mieszkań nie tylko w razie bankructwa dewelopera czy odstąpienia nabywcy od umowy, ale, co bardzo ważne, także w sytuacji upadłości banku prowadzącego rachunki powiernicze" - powiedział Jędrzyński.

Ekspert zaznaczył, że "problem jest w tym, że ustawodawca w projekcie nowelizacji upoważnił ministra do spraw budownictwa do określania wysokości składki na DFG w maksymalnym zakresie do 1 proc. w przypadku rachunku powierniczego zamkniętego, natomiast w przypadku otwartego aż do 5 proc.". "Taka stawka mogłaby się niestety okazać zdecydowanie destrukcyjna dla działalności krajowej branży deweloperskiej" - podkreślił Jędrzyński.

"Należy mieć nadzieję, że tego typu 5-procentowa opcja, jak i każda inna powyżej 1 proc., są przewidywane przez ustawodawcę wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, które nigdy nie będą miały miejsca" - dodał ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

UOKiK chciałby, aby nowelizacja ustawy weszła w życie z początkiem 2020 roku. (PAP)

autor: Mariusz Polit