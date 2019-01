"Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie. Wybory 3 marca 2019" - napisał w poniedziałek na Twitterze Dworczyk.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia do godz. 24.00, do dnia 6 lutego będzie można zgłaszać kandydatów na prezydenta miasta.

Zarządzenie jest wynikiem wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia po tym jak został zaatakowany podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Adamowicz został w sobotę pochowany w Bazylice Mariackiej. Urnę z prochami zmarłego złożono w świątyni w kaplicy św. Marcina. W pożegnaniu Pawła Adamowicza wzięły udział tysiące osób, w tym najważniejsze osoby w państwie. Pawła Adamowicza zaatakował nożem w centrum miasta 27-letni Stefan W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w zeszły poniedziałek po południu zmarł. Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat.

>>> Czytaj też: Hirsch: Gdańsk odrzuca to, co skrajne. Wygrywa w wojnie prawaków z lewakami [OPINIA]