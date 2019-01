Jak zapowiedział PKN Orlen, pierwsza stacja rozpocznie działanie pod nowym szyldem na przełomie marca i kwietnia w Malackach, nieopodal granicy słowacko-czeskiej, a cała sieć będzie rozwijana poprzez współpracę franczyzową z mniejszymi operatorami stacji paliw lub przejęcia.

"Inwestycja ma charakter długoterminowy. W pierwszym roku działalności marki Benzina na Słowacji możliwe jest dojście do poziomu 10 obiektów, jednak kluczowym wyznacznikiem tempa rozwoju będą przyjęte przez Koncern parametry biznesowe" - podkreślił koncern.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zaznaczył, iż spółka ta wchodzi na słowacki rynek paliw "jako doświadczony, międzynarodowy gracz", przypominając, że "już dziś 20 proc. tamtejszej sprzedaży hurtowej to produkty pochodzące z rafinerii Grupy Orlen".

"Jest to solidna baza, która pozwala nam na budowanie sprzedaży także w segmencie detalicznym. Postawiliśmy na markę Benzina, cieszącą się rozpoznawalnością wśród 2/3 słowackich kierowców. Jako wieloletni lider rynku czeskiego, posiadający silne i stabilne zaplecze, naszym słowackim klientom możemy zaoferować najwyższej jakości usługi i produkty, zgodne z ich oczekiwaniami. Chcemy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte w kilku krajach, by w perspektywie 2-3 lat dołączyć do grona znaczących graczy na słowackim rynku detalicznym" - powiedział Obajtek, cytowany w środowym komunikacie PKN Orlen.

Na rynku słowackim funkcjonuje obecnie ok. 900 stacji paliw, z których blisko połowa zarządzana jest przez trzech największych operatorów.

