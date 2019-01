Konsorcjum Stali chce skupić 765 485 akcji własnych po 26 zł: szt.



Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Stali chce skupić do 765 485 akcji własnych po cenie 26 zł za akcję za maksymalnie 20,5 mln zł, podała spółka.

"Przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 765 485 akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Oferowana cena zakupu jednej akcji wynosi 26 zł.

"Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 20 500 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne spółki, jak również koszty ich nabycia" - czytamy dalej.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy rozpocznie się 28 stycznia a zakończy 31 stycznia 2019 r. Przewidywany dzień nabycia akcji w ramach ofert złożonych przez akcjonariuszy spółki oraz rozliczenie ich nabycia nastąpi 4 lutego 2019 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Millennium Dom Maklerski, podano także.

Skup akcji nastąpi na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Konsorcjum Stali z 4 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)