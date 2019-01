Poniżej przedstawiliśmy dodatkowe koszty kredytu, jakie trzeba ponieść zaciągając zobowiązanie na zakup nowego mieszkania. Ponadto przeprowadziliśmy symulację takich kosztów w oparciu o warunki kredytu przedstawione w poniższej tabeli. Wartość zakupionego lokalu została wyznaczona na podstawie średniej ceny transakcyjnej mieszkań deweloperskich w Warszawie w III kwartale 2018 r. wg Narodowego Banku Polskiego. Przy założeniu wkładu własnego na poziomie 15% wartości nieruchomości, wysokość równych rat kredytu przyznanego na 25 lat wyniosła 1 815,42 zł.

Warunki kredytu hipotecznego Okres kredytowania (lata) 25 Powierzchnia mieszkania (mkw.) 50 Wartość mieszkania (zł) 428 000,00 Wkład własny (%) 15% Kwota kredytu (zł) 363 800,00 Marża (%) 1,75% Oprocentowanie (%) 3,47% Wysokość raty (zł) 1 815,42 Opracowanie Emmerson Realty dla serwisu Otodom, na podst. kalkulatora kredytowego

O czym trzeba pamiętać?

Przede wszystkim do kosztów kredytu należy doliczyć prowizję za jego udzielnie. Może ona wynosić od 1% do nawet 5% wartości zobowiązania kredytowego. Poza tym należy pamiętać o ubezpieczeniu pomostowym, którego wymagają instytucje finansowe za okres, jaki upłynie pomiędzy momentem wypłacenia kredytu, a chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej. Agata Polińska z serwisu Otodom podkreśla, że w zależności od miasta okres oczekiwania na założenie księgi oraz dokonania wpisu może się znacznie różnić. – Banki zwykle w tym okresie podnoszą wysokość marży kredytowej o 1% lub 2%, co oczywiście przykłada się na dodatkowe koszty. Samo założenie księgi wieczystej oraz dokonanie wpisu również nie jest bezpłatne, choć ten wydatek w porównaniu do innych i tak jest stosunkowo niski – podkreśla.

Warto również zaznaczyć, że obecnie wymóg wkładu własnego standardowo wynosi 20%. Sporej części Polaków nie stać jednak na wyłożenie jednej piątej wartości mieszkania w gotówce. Możliwe jest wpłacenie niższej wysokości wkładu własnego, jednak w takiej sytuacji bank wymaga dodatkowego ubezpieczenia. Jego koszt zwykle waha się w granicach 3% kwoty, której brakuje do wypełnienia standardowego poziomu 20%. Ponadto banki zwykle żądają wpłaty za kilka, od 3 do 5 lat z góry. Kolejny wydatek stanowi taksa notarialna, której wysokość składa się z kwotowo wyrażonej podstawy oraz procenta od wartości samej nieruchomości. Kalkulacja dodatkowych kosztów kredytu mieszkaniowego została przedstawiona w poniższym zestawieniu.

Dodatkowe koszty kredytu hipotecznego (zł) Prowizja za udzielenie (2%) 7 276,00 Ubezpieczenie pomostowe (1,5%, 3 miesiące) 1 364,25 Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (3%, 4 lata) 2 568,00 Taksa notarialna 2 482,00 Opłata sądowa za utworzenie i wpis do KW 260 SUMA 13 950,25 Opracowanie Emmerson Realty dla serwisu Otodom.

Kwota dodatkowych kosztów w naszej symulacji wyniosła 13 950,25 zł, czyli blisko 4% wartość kredytu. Na podsumowanie wypada jeszcze dodać, że przedstawiona lista dodatkowych kosztów związanych z kredytem mieszkaniowym wcale nie musi być kompletna. Niektóre banki uzależniają udzielenie finansowania np. od wykupienia ubezpieczenia na życie. Mogą również wymagać chociażby pokrycia kosztów wyceny nieruchomości.

Autorzy: Jarosław Krawczyk, serwis Otodom

Jarosław Mikołaj Skoczeń, Emmerson Realty