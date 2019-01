Według badania, od stycznia 2018 roku ok. 58% e-nabywców dokonywało już zakupów na zagranicznych stronach internetowych, co stanowi wzrost o 6 pkt proc. w porównaniu z 2016 r. Średnio jedne na pięć zakupów w sieci dokonywane są w zagranicznym e-sklepie, najczęściej w serwisach z krajów ościennych lub w Chinach. E-nabywcy poszukują w ten sposób marek lub ofert niedostępnych na rodzimym rynku. Jedna trzecia internautów dopiero planuje rozpoczęcie zakupów na zagranicznych stronach internetowych.

"W Polsce wyraźnie wzrósł odsetek internautów, którzy dokonali zakupów w zagranicznych e-sklepach, i wynosi obecnie 52 proc. Cały czas jest to liczba nieco niższa od średniej europejskiej, co jest spowodowane pojemnym i dobrze rozwiniętym rynkiem wewnętrznym. Zwiększa się także udział urządzeń mobilnych w e-zakupach. Wynosi on aktualnie 44 proc., co stanowi wzrost w stosunku do 2017 r. o 6 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Prawie połowa (46 proc.) badanych kupuje online przy użyciu smartfonu, co w porównaniu z 2016 r. stanowi wzrost o 11 pkt proc. Ze smartfonów coraz częściej korzystają duzi nabywcy i milenialsi, których aktywność w mediach społecznościowych jest najwyższa w historii.

"Już po raz trzeci prezentujemy raport dotyczący najnowszych trendów na europejskim rynku e-commerce, Barometr E-shopper 2018. Oprócz dalszego wzrostu udziału zakupów międzynarodowych i znaczenia m-commerce zaobserwowaliśmy powstanie kolejnego segmentu wśród konsumentów, jakim są nowi nabywcy, czyli osoby, które rozpoczęły swoją przygodę z zakupami online, nie wcześniej niż dwa lata temu" - powiedział dyrektor ds. marketingu DPDgroup Jean-Claude Sonet, cytowany w komunikacie.

Z badania wynika, że 15 proc. e-nabywców zaczęło dokonywać zakupów online ok. dwa lata temu. Jest to stosunkowo niewielka, lecz dość znacząca grupa.

"Nowi nabywcy mają wyższe wymagania, niż osoby kupujące w sieci od dłuższego czasu, m.in. oczekują łatwego procesu zakupowego. Wykazują również dużą aktywność w mediach społecznościowych, cenią sobie programy lojalnościowe i możliwość prostego zwrotu towarów. Wyrażają oni obawy dotyczące bezpieczeństwa płatności i danych osobowych. Prawie połowa z nich to duzi nabywcy, dlatego z punktu widzenia e-sklepów jest to ważna grupa konsumentów" - czytamy w raporcie.

Zdecydowana większość, bo aż 90 proc. kupujących w sieci przerywa składanie zamówienia przed sfinalizowaniem transakcji, ale aż 41 proc. powraca do koszyka zakupów, aby je dokończyć. W zestawieniu z ubiegłym rokiem podwoił się również odsetek zwrotów: z 5 do 10 proc.

"Podczas e-zakupów ważne okazuje się, kto doręczy przesyłkę. 72 proc. e-nabywców już w momencie składania zamówienia chce wiedzieć, która firma kurierska je dostarczy. Umożliwienie konsumentowi wyboru firmy doręczającej może mieć wpływ na decyzję o sfinalizowaniu zakupu" - czytamy dalej.

Aż 38 proc. polskich e-konsumentów deklaruje, że czuje się uspokojona, wiedząc, która firma kurierska doręczy zamówienia, a 81 proc. chce wiedzieć, z której firmy kurierskiej może skorzystać, robiąc zakupy w danym e-sklepie, podano także.

Badanie Barometr E-shopper DPDgroup przeprowadzila on-line firma Kantar TNS w dniach 30 maja - 12 lipca 2018 r. na próbie prawie 24,5 tys. internautów z 21 krajów europejskich: Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Estonii, Francji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Łotwy, Włoch, Litwy, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii.

DPDgroup jest drugą co do wielkości międzynarodową siecią kurierską w Europie. Doręcza codziennie 4,8 mln przesyłek na całym świecie. Jest siecią kurierską holdingu GeoPost, który należy do poczty francuskiej La Poste. DPDgroup jest obecna na rynku pod nazwami handlowymi DPD, Chronopost, SEUR i BRT.

