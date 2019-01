7Levels: Premiera 'Warplanes: WW2 Dogfight' na Nintendo Switch 21 lutego



Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - 7Levels zadebiutuje 21 lutego br. jako wydawca, publikując grę "Warplanes: WW2 Dogfight", podała spółka. Tytuł ukaże się na platformie Nintendo Switch w Europie, Australii oraz Ameryce (Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk). Autorem tej jest polskie Studio Home Net Games. Cena gry na platformie Nintendo Switch została ustalona na poziomie 9,99 euro/USD.

Gracze będą mogli wcielić się w rolę pilota i dowódcy eskadry elitarnej jednostki powietrznej walczącej pod niebem Wielkiej Brytanii, ZSRR i Niemiec oraz zasiąść za sterami jednego z ponad 30 historycznych samolotów, podano.

"Gier w podobnym klimacie i o podobnej tematyce na Nintendo Switch jest niewiele. Tym bardziej projekt jest niezwykle obiecujący, zwłaszcza że na pozostałych platformach odnosi spory sukces" - powiedział prezes 7Levels Paweł Biela, cytowany w komunikacie.

Home Net Games zostało założone przez Mirosława Dymka, który odpowiada za sukces takich produkcji jak "Earth 21XX" czy "Two Worlds". Również autorskie produkcje studia cieszą się dużym powodzeniem wśród graczy. Pierwsza gra twórców, "Zombie Defence", została pobrana na urządzenia mobilne ponad 12 mln razy, podczas gdy kolejna, "The Pirate Caribbean Hunt", osiągnęła wynik 8 milionów pobrań, wskazano także.

Wydanie gry "Warplanes: WW2 Dogfight" to pierwszy projekt w programie "portingu" i wydawania gier na Nintendo Switch zewnętrznych developerów. Drugim tytułem, który 7Levels planuje wydać w najbliższym czasie, jest "Golf Peaks" od studia Afterburn.

"Nasza strategia zakłada dalszą koncentrację na jak najszerszym wykorzystaniu możliwości platformy Nintendo Switch, dlatego w przyszłości myślimy o kontynuacji działalności wydawniczej, starając się wybierać tytuły, które naszym zdaniem najlepiej wpasowują się w kanon najbardziej popularnych gier na Switchu. Wydawanie gier zewnętrznych studiów stanowi uzupełniającą działalność spółki i nie wpływa na produkcje naszych autorskich projektów" - dodał Biela.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)