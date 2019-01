Konsorcjum GPW zakłada start Platformy Żywnościowej na przełomie II: III kw. 2020



Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) planuje uruchomienie Platformy Żywnościowej na przełomie II i III kwartału przyszłego roku, poinformowała ISBnews członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

„Studium wykonalności zakończy się w II kwartale 2019. Prace z naszej strony będą koncentrować się pod kątem najbardziej optymalnego modelu organizacyjnego i biznesowego projektu. Chcemy stworzyć zdrowe przedsięwzięcie, gotowe do dalszego rozwoju i do przyciągania uczestników. Projekt musi być konkurencyjny" - powiedziała ISBnews Olszewska.

„Następne etapy obejmują stworzenie regulacji giełdowych, a także współpracy z laboratoriami i magazynami. Architektura technologiczna istnieje, w ramach TGE i IRGiT, ale trzeba ją parametryzować. Wykorzystamy istniejące technologie i dobudujemy system optymalizacji dostaw fizycznych. Finalnie plan zakłada uruchomienie pilotażu na jednym produkcie z podłączeniem uczestników do 31 sierpnia 2020. Trzeba zrobić to mądrze, żeby platforma była konkurencyjna i żeby uczestnicy dostrzegli dla siebie korzyści w uczestnictwa w niej" - dodała członek zarządu.

Według jej słów powyższe działania obejmuje podpisana właśnie umowa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z konsorcjum w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych umowy na rozpoczęcie prac nad uruchomieniem rynku rolnego w Polsce.

„Później przewidujemy dalszy rozwój produktowy, terytorialny, zaczynamy od transakcji spot, ale zakładamy uruchomienie w przyszłości instrumentów terminowych" - podsumowała Olszewska.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)