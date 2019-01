OT Logistics liczy na wzrost r: r przeładunków w swoich portach w 2019 r.



Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - OT Logistics spodziewa się, że masa towarów przeładowywanych w terminalach morskich grupy ponownie wzrośnie w ujęciu r/r w 2019 r., dzięki dobrej koniunkturze na przeładunki portowe, poinformował członek zarządu Daniel Ryczek.

"Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku ładunków masowych oraz rozwój współpracy w zakresie przeładunku i transportu węgla z naszymi dotychczasowymi kontrahentami powinny pozwolić portom OT Logistics na zwiększenie wolumenu przeładunków w tym roku. Cieszymy się, że wraz z nowym rokiem dla naszych terminali otworzyły się nowe możliwości, które pozwalają na jeszcze efektywniejsze wykorzystywanie ich potencjału. Udowodniliśmy naszym kontrahentom, że jesteśmy sprawdzonym partnerem, co skutkuje zwiększaniem zakresu naszej współpracy" – powiedział Ryczek, cytowany w komunikacie.

"Mamy również nadzieję, że w 2019 r. odwróci się negatywny trend na rynku agro, pozwalając naszym portom na pełne wykorzystanie potencjału inwestycji poczynionych w ostatnich latach oraz na powrót do wzrostów w tym segmencie" - dodał.

Według danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przeładunki w polskich portach morskich wzrosły w ubiegłym roku o ok. 16% r/r do ponad 101 mln ton, głównie za sprawą towarów masowych oraz kontenerów. Polskie terminale portowe grupy OT Logistics, OT Port Gdynia i OT Port Świnoujście, również korzystają ze zwiększonego popytu na przeładunek ładunków masowych, a także wyrobów stalowych czy chemikaliów.

"Terminale portowe grupy kapitałowej OT Logistics potwierdziły w ubiegłym roku, że zasłużenie cieszą się zaufaniem naszych kontrahentów i są sprawdzonym i pewnym partnerem w biznesie. Dzięki udanej końcówce roku OT Port Gdynia obronił wynik przeładunkowy z 2017 r., natomiast OT Port Świnoujście odnotował ponad 40-proc. wzrost przeładunków r/r" - powiedział dyrektor dywizji portowej OT Logistics Karol Bowżyk, cytowany w komunikacie.

"Cieszą nas pierwsze symptomy odwrócenia negatywnego trendu na rynku produktów agro. Rok 2018 był trudnym okresem dla tego segmentu z uwagi na uwarunkowania na polskim rynku zbóż, ale liczymy, że w 2019 r. powrócimy do wzrostów w tym segmencie. Bardzo dobrze natomiast przedstawia się sytuacja w odniesieniu do przeładunków węgla, rudy i koksu. OT Port Świnoujście, nasz wyspecjalizowany terminal masowy, znacząco zwiększył przeładunki tych surowców w 2018 roku. W OT Port Gdynia z kolei obserwowaliśmy wzrost przeładunków stali i wyrobów stalowych, wyrobów chemicznych oraz pozostałych produktów masowych" - dodał Bowżyk.

Usytuowany u ujścia Świny do Bałtyku OT Port Świnoujście to port morski o charakterze uniwersalnym. Przeładowywane są tu m. in. węgiel, koks, ruda, biomasa, produkty leśne, zboża i nawozy. Spółka ma możliwość obsługi ładunków drobnicowych takich jak stal, kontenery, konstrukcje, ładunki paletyzowane, big bagi i elementy wież wiatrowych.

OT Port Gdynia to w pełni uniwersalny terminal drobnicy konwencjonalnej z rosnącym udziałem przeładunków agro. Posiada także dominującą pozycję w Polsce w przeładunku ro-ro (ładunki toczne, naczepy).

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)