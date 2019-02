InPost zwiększa wydajność dostaw dzięki rozwiązaniom Zebra Technologies



Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - InPost, w ramach współpracy z Zebra Technologies, wyposażyła 3800 pracowników terenowych w komputery mobilne z ekranem dotykowym Zebra TC56, podała spółka. Dzięki temu wydajność dostaw InPost wzrosła nawet o 10%.

"Komputery mobilne TC56, stosowane do obsługi potwierdzeń dostaw przez kurierów InPost, to niezawodne, wytrzymałe i ergonomiczne narzędzia, które pozwalają zmniejszyć liczbę błędów i ograniczyć ilość dokumentacji. Firma może za ich pomocą przekazywać pracownikom terenowym informacje o profilach klientów, wskazówki dojazdu i inne ważne dane w czasie rzeczywistym, co umożliwia optymalizację procesów obsługi i szybszą realizację dostaw" - czytamy w komunikacie.

"Dla konkurencyjności i zaspokojenia wymagań klientów spółka przeszła cyfrową transformację, wdrażając najnowsze technologie i przechodząc na platformę opartą na systemie Android. Wymieniliśmy tablety z systemem Windows na komputery mobilne TC56 z ekranem dotykowym. Nowe urządzenia są wyposażone w oprogramowanie firmy OpenNet, niezależnego producenta oprogramowania i partnera firmy Zebra, specjalizującej się w aplikacjach do zastosowań logistycznych i programach dla kurierów. Pracujący w terenie kurierzy odpowiadają w największym stopniu za poziom satysfakcji klientów, musieliśmy więc zapewnić im odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Komputery mobilne Zebra TC56 z ekranem dotykowym spełniają nasze wymagania związane z wytrzymałością, czasem pracy i bezpieczeństwem – umożliwiając naszym zespołom lepszą i wydajniejszą pracę. Są przy tym niewielkie oraz łatwe i wygodne w obsłudze" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"InPost to innowacyjna firma, która stara się spełniać wymagania klientów, którzy oczekują wygodnych i elastycznych dostaw. W czasach gospodarki w modelu "na żądanie" urządzenia Zebra z systemem Android zostały dostosowane do potrzeb działalności firmy InPost, dzięki czemu usprawniły przepływ pracy oraz wpłynęły na poprawę zadowolenia klienta, a także utrzymanie przewagi konkurencyjnej" - dodał dyrektor regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej Jacek Żurowski, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

(ISBnews)