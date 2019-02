To efekt powtórzonego przetargu na tej wielkości autobusy gazowe. Pierwsze postępowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach zostało - ze względu na przekroczenie budżetu 7,9 mln zł brutto przez jedyną ofertę - unieważnione. W drugim przetargu spłynęły dwie oferty: za 9,7 mln zł (Scania) oraz 8,8 mln zł brutto (SOR).

Pod koniec stycznia br. tyski PKM zdecydował się wybrać tańszą propozycję, a w poniedziałek podpisał umowę na dostawę ośmiu autobusów SOR BNG CNG 10,5. Czeski producent zaoferował zarówno niższą cenę, jak i niższą wartość uwzględnionego w przetargu spalania gazowego paliwa.

Zakup tych autobusów zostanie w trzech czwartych finansowany ze środków unijnych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

To bowiem część wartego ponad 164 mln zł projektu POIiŚ, zakładającego też m.in. gruntowną przebudowę zaplecza technicznego tyskiej zajezdni oraz zakup ponad pięćdziesięciu nowoczesnych autobusów zasilanych sprężonym gazem (CNG), mikrobusów, elektrobusów, pojazdów serwisowych i pogotowia technicznego.

Największą częścią zakupów taboru jest postępowanie na 43 autobusy CNG, podzielone na dwie części dotyczące 20 autobusów 12-metrowych (maxi) oraz 23 autobusów przegubowych, 18 metrowych (mega). Pierwszy przetarg ruszył w październiku 2018 r.; w terminie składania ofert został jednak unieważniony ze względu na brak wymaganej platformy, na którą można składać oferty elektroniczne.

Ponowiony przetarg ogłoszono na początku grudnia, a oferty otwarto 1 lutego. Głównym kryterium – 85 proc. jest cena. Pozostałe 10 proc. punktów premiuje niskie zużycie paliwa gazowego, a 5 proc. - zapewnienie silników o pojemności co najmniej 8 litrów.

Na autobusy maxi tyski PKM zarezerwował 22,8 mln zł brutto, a na przegubowe – blisko 40 mln zł brutto. Oferty na autobusy maxi złożyło czterech producentów (najtańszą, za 19,6 mln zł netto SOR; najdroższą, za 20,9 mln zł netto, czyli 25,7 mln zł brutto – Autosan). Autobusy mega zaoferowało trzech dostawców (najtańszą ofertę, za 31,9 mln zł netto, czyli 39,2 mln zł brutto złożył MAN, najdroższą, za 33,7 mln zł netto – SOR). Terminy dostaw to styczeń-maj 2020 r.

Jedno z pierwszych postępowań w ramach tyskiego unijnego projektu transportowego dotyczyło 10 gazowych minibusów na CNG. Umowę na ich dostawę Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach podpisało w sierpniu br. z firmą MMI, która za 6,3 mln zł netto dostarczyć ma pojazdy Iveco-MMI Urby 72C.

W ramach tego samego unijnego projektu miejska spółka Tyskie Linie Trolejbusowe zamówiła też trzy nowe trolejbusy, mogące jeździć również tam, gdzie nie ma sieci trakcyjnej. W przetargu wygrał Solaris z ceną ponad 1,85 mln zł netto za każdy pojazd. Pierwotnie wszystkie miały zostać przywiezione do Tychów do 22 listopada ub. roku. Ostatecznie do końca 2018 r. dotarły dwa, trzeci miał zostać odebrany do końca stycznia br.

W powtórzonym przetargu na przebudowę zaplecza technicznego tyskiej zajezdni w poniedziałek otwarto oferty. Przy budżecie 57,7 mln zł brutto najtańszą z trzech złożonych, na poziomie 58,2 mln zł brutto, przygotował Mostostal Warszawa.

Planując zakupy nowych autobusów gazowych (do 2024 r. praktycznie cała flota ma być zasilana gazem) tyskie PKM jeszcze w 2017 r. zawarło porozumienie ws. zwiększenia dostaw gazu CNG ze spółką PGNiG Obrót Detaliczny. Dotąd przewoźnik kupował od PGNiG blisko 3 mln m sześc. gazu CNG rocznie; po rozbudowie floty zamierza kupować ponad 4,2 mln m sześc.

Oszacowany na ponad 164 mln zł brutto (z czego tzw. koszty kwalifikowane to 133 mln zł netto) projekt pod nazwą „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” otrzymał zapewnienia finansowania z POIiŚ kwotą 100 mln zł w sierpniu 2017 r.(PAP)

autor: Mateusz Babak