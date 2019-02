O sprawie pisze "Puls Biznesu".

"Akwizycje rozkręcają się na rynku napojowym - jeszcze nie ucichły echa piątkowej umowy zakupu Jurajskiej przez Hortex, a już mamy kolejne przetasowanie. Ustronianka ogłosiła, że przejmie produkcję i dystrybucję w Polsce marek czesko-słowackiego giganta Kofoli, czyli biznes Hoop Polska" - pisze dziennik.

"Dzięki tej transakcji zyskaliśmy nowoczesny zakład produkcyjny - również pod względem logistycznym, a także tradycyjne i znane polskie marki" - cytuje "PB" wypowiedź właściciela Ustronianki Michała Bożka.

Jak podaje gazeta, oznacza to, że do portfolio producenta wody mineralnej, izotoników i mrożonej herbaty pod szyldem Ustronianka dołączą napoje Hoop Cola i Jupik, woda mineralna Arctic+ oraz syropy owocowe Paola. Ustronianka przejmie też od Hoopa dystrybucję w Polsce marki Nestea (należącej do koncernu Nestle).

"Polacy unikają deklaracji o kwocie transakcji, ale z komunikatu czeskiego koncernu wynika, że cena zakupu nie będzie mniejsza niż 13 mln EUR, zostanie jednak pomniejszona o saldo należności wynikających z pożyczki, której Hoop Polska udzielił spółkom z grupy Kofola" - czytamy w gazecie.

