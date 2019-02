OnkoPlan od PKO Ubezpieczenia jest dostępny od dzisiaj w ofercie PKO BP



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - OnkoPlan przygotowany przez PKO Ubezpieczenia dostępny jest od dzisiaj w szerokiej ofercie PKO Banku Polskiego, podał bank. OnkoPlan to ubezpieczenie onkologiczne, które zapewnia pomoc w razie zdiagnozowania choroby nowotworowej.

"OnkoPlan obejmuje m.in. ochronę w przypadku pierwszego zachorowania na nowotwór złośliwy zdiagnozowany w trakcie trwania polisy, wsparcie finansowe do 100 tys. zł, organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą do 1 mln euro. Produkt przeznaczony jest dla wszystkich klientów PKO Banku Polskiego i osób, które nie korzystają z usług banku" - czytamy w komunikacie.

W ramach polisy PKO Ubezpieczenia wypłaci sumę ubezpieczenia, którą ubezpieczony może przeznaczyć na dowolny cel, na przykład na wsparcie najbliższych czy dalsze leczenie w kraju. Ubezpieczenie zakłada także weryfikację diagnozy, tzw. drugą opinię medyczną z przedstawieniem dostępnych możliwości leczenia. W wariantach Premium i Premium+ ubezpieczony może w ramach opcji PKO Opieka Medyczna za granicą podjąć leczenie w rekomendowanym szpitalu poza granicami kraju. Towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty leczenia do 1 mln euro. Dodatkowo PKO Ubezpieczenia zapewni organizację i pokrycie kosztów transportu oraz zakwaterowania w miejscu leczenia za granicą nie tylko osoby ubezpieczonej, ale również bliskich czy dawców. W przypadku konieczności zakupu w Polsce leków zapisanych po hospitalizacji za granicą ubezpieczony może otrzymać refundację do 100 tys. zł. Pakiet PKO Pomoc Medyczna dostępny w każdym wariancie ubezpieczenia zapewnia specjalistyczną pomoc psychoonkologa, dietetyka, opiekę nad dziećmi w trakcie kuracji, podano w materiale.

"OnkoPlan jest od dzisiaj dostępny dla każdego, kto chciałby ubezpieczyć się na wypadek zachorowania na chorobę nowotworową. Wystarczy odwiedzić najbliższy oddział PKO Banku Polskiego. Stworzyliśmy wyjątkowy produkt onkologiczny, który w przypadku zachorowania gwarantuje nie tylko wsparcie finansowe, ale także zapewnia pomoc w organizacji i leczeniu szpitalnym za granicą w wysokości do 1 mln euro. Konstrukcja polisy oparta na trzech wariantach pozwala na dobór parametrów ubezpieczenia stosownie do potrzeb i możliwości finansowych. Tworzyliśmy ją z myślą o ochronie ubezpieczeniowej, która zapewni osobom chorym na nowotwór poprawę komfortu życia w trudnym momencie, jakim jest walka z chorobą. Poszerzenie dystrybucji w przypadku ubezpieczenia OnkoPlan jest dla nas bardzo istotne. Zyskujemy możliwości szerszej konsultacji z klientami w zakresie ich potrzeb ubezpieczeniowych. Służyć to będzie z pewnością dalszemu rozwojowi naszej oferty produktowej zgodnej z oczekiwaniami jak największego grona odbiorców" - powiedział prezes PKO Ubezpieczenia Sławomir Łopalewski, cytowany w komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 306,08 mld zł na koniec III kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)