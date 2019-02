Grupa Kęty planuje zwiększyć zatrudnienie o ok. 300 osób w 2019 r.



Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty planuje zwiększyć zatrudnienie o ok. 300 osób w 2019 r. i na koniec roku przekroczyć liczbę 5 300 pracowników, poinformował członek zarządu Adam Piela.

"Planujemy zatrudnić około 300 osób więcej. Przekroczyć liczbę 5 300 pracowników na koniec 2019 r. Jest to wzrost o 6% r/r, w tym 4 punkty procentowe wynikają ze wzrostu sprzedaży oraz wzrostu kosztów" - powiedział Piela podczas konferencji prasowej.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)