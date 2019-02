PKO Leasing przedłużył termin zapisów w wezwaniu na PCM do 25 lutego



Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - PKO Leasing przedłużył zapisy w wezwaniu na 100% akcji Prime Car Management (PCM) do 25 lutego, podała spółka.

"Spółka PKO Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, w związku z ogłoszonym w dniu 7 listopada 2018 r. [...] wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Prime Car Management Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku niniejszym informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do dnia 25 lutego 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 28 lutego a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 5 marca 2019 r.

W listopadzie ub.r. PKO Leasing ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Prime Car Management (PCM) po cenie 11,38 zł za jedną akcję. W połowie stycznia zapisy zostały wydłużone do 18 lutego.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)