"Jestem przekonana ze wynagrodzenia w Polsce w 2019 roku będą rosły - mamy rynek pracownika. Konkurencyjność polskich firm nie może polegać na niskich kosztach pracy i jeśli się z tym nie uporamy, to nigdy nie wyjdziemy z pułapki średniego rozwoju, a młodzi ludzie będą wyjeżdżać zagranicę do pracy w tej sytuacji. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia musi rosnąć wydajność pracy Myślę, że będzie to rok rosnących wynagrodzeń - tak jak jest w założeniach budżetowych" - powiedziała Rafalska podczas konferencji prasowej.



Jak podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS), w 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło realnie o 5,3% r/r.



Według ustawy budżetowej na 2019 r., przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zaplanowano na ten rok na 4 765 zł (na 2018 plan wykonania: 4 513 zł). W zakresie nominalnego tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyjęto, że wyniesie ono 5,7% w 2018 r. oraz 5,6% w 2019 r.



