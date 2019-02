Śnieżka: Rekomendacja zarządu w sprawie dywidendy do końca lutego



Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Po przejęciu 80% udziałów węgierskiej spółki Poli-Farbe za co najmniej 108 mln zł, Śnieżka zamierza kontynuować dotychczasową polityką regularnych wypłat dywidendy, ale zarząd będzie uwzględniał w swoich rekomendacjach kwestię wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez spółkę, poinformował prezes Śnieżki Piotr Mikrut.

"Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w sprawie rekomendacji co do wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok, ale powinno to nastąpić niebawem" - powiedział prezes Mikrut na konferencji prasowej.

Dodał, że uchwała zarządu w tej sprawie powinna zostać podjęta do końca lutego, w związku z faktem, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki przewidziane jest w tym roku wcześniej niż w roku poprzednim.

Wczoraj Śnieżka poinformowała, że zawarła ze spółką Lampo Korlátolt Felelősségű Társaság kontrolowaną przez Antala Szabó oraz Andreą Nagy György umowę nabycia udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság z siedzibą w Bócsa, Węgry.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.

(ISBnews)