„Żadnych zagrożeń z naszej strony Polacy niech się nie obawiają. Nie znaczy to jednak, że jeśli będą prężyć muskuły, to my będziemy na to spokojnie patrzeć. W tym także biorąc pod uwagę naszą wspólną z Rosją grupę wojsk na tym kierunku” – powiedział Łukaszenka.

Jednocześnie białoruski lider zapewnił, że „Polacy to (dla Bialorusinów – PAP) nie są obcy ludzie”, a między dwoma społeczeństwami jest wzajemne zrozumienie.

„Nadchodzące lata będą decydujące dla wzajemnych relacji w długim okresie” – ocenił Łukaszenka.

„Nie powiem, że w tych relacjach nie ma problemów. Jest ich dość. Ale wszystkie można rozwiązać” – wskazał, zwracając się do nowego ambasadora.

Uładzimir Czuszau był ambasadorem Białorusi w Belgradzie. Pracował w MSZ jako szef departamentu prawno-traktatowego. Ostatnio zajmował się sprawami międzynarodowymi w sekretariacie przewodniczącego Rady Republiki Michaiła Miasnikowicza.

