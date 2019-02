Onico podpisało 7 umów na sprzedaż oleju napędowego za min. 614 mln zł



Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Onico, jeden z największych niezależnych importerów paliw do Polski, zawarło siedem umów na sprzedaż oleju napędowego do jednej z czołowych spółek paliwowych w Polsce, podała spółka. Z obliczeń ISBnews wynika, że wartość tych umów sięga co najmniej 614 mln zł.

Każda z umów reguluje obowiązki stron w zakresie dostaw i odbiorów oleju napędowego z odrębnych baz paliwowych na terenie Polski. Umowy mają charakter długoterminowy, z okresem obowiązywania dłuższym niż 1 rok, podało Onico w komunikacie.

Spółka poinformowała, że łączna szacunkowa wartość umów przekroczy 20% obrotów Onico z okresu od 30 września 2017 r. do 30 września 2018 r.

Jak wynika z wyliczeń ISBnews, w tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Onico wyniosły 3,07 mld zł. To oznacza, że wartość 7 podpisanych umów wynosi co najmniej 614 mln zł.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. Od 2011 roku jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na alternatywnym rynku NewConnect. W 2017 roku miała 2,81 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

(ISBnews)