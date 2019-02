Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 wzrósł o 0,71 proc. i wyniósł 2.370,99 pkt., WIG poszedł w górę o 0,52 proc., do 60.534,9 pkt., mWIG40 zyskał 0,1 proc. i wyniósł 4.138,4 pkt., a sWIG80 zwyżkował o 0,07 proc., do 11.534,2 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 689 mln zł, z czego 494 mln zł wygenerowały blue chipy.

Wśród blue chipów najmocniej wzrosła wycena KGHM (+3,1 proc.). Na zamknięciu wtorkowej sesji za jedną akcję koncernu miedziowego płacono 95,36 zł.

Po przeciwnej stronie znalazł się CD Projekt, którego kurs spadł o 3,6 proc., do 177,1 zł. Stopa zwrotu w ujęciu YTD dla CD Projektu wynosi jednak ponad 21 proc.

We wtorek wszystkie banki wchodzące w skład WIG20 zakończyły sesję wzrostami, a przewodził im Bank Pekao (+1,7 proc.).

Na szerokim rynku o 13,6 proc., do 16,90 zł wzrósł kurs R22. Spółka poinformowała przed sesją, iż jej zarząd będzie rekomendował przeznaczenie do 5 mln zł na skup do 350 tys. akcji własnych w celu ich umorzenia, po maksymalnej cenie 25 zł za jedną akcję. W komunikacie dodano, że intencją zarządu jest wypłata dywidendy za rok kończący się 30 czerwca 2019 r.

Kurs Śnieżki zwyżkował o 1,2 proc. Spółka podała, że do końca kwietnia 2019 roku planuje sfinalizować zakup 80 proc. udziałów węgierskiego producenta farb Poli-Farbe za ok. 108 mln zł i zamierza kontynuować politykę dywidendową.

Solidnymi wzrostami, mimo spadków przez większą część sesji, zakończyły notowania Idea Bank (+5,2 proc., przy 33 mln zł obrotów) oraz Getin Holding (+4,2 proc., przy 38 mln zł obrotów).

W momencie zakończenia notowań na GPW, na zachodnioeuropejskich parkietach przeważały wzrosty, DAX rósł o 1,1 proc., CAC zwyżkował o 1 proc., na 0,1-proc. plusie znajdował się brytyjski FTSE. Na Wall Street DJI rósł o 1,1 proc., zaś na 1-proc. plusie znajdował się S&P500. (PAP Biznes)