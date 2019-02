Unibep ma umowę na budynki mieszkalne w Norwegii za ok. 85 mln zł netto



Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Unibep podpisał z Rostendal AS umowę na realizację w technologii modułowej inwestycji mieszkaniowej "HeimdalsPorten" w gminie Trondheim w Norwegii, podała spółka. Wartość umowy to ok. 193 mln NOK netto (równowartość ok. 85 mln zł netto).

"Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz czterech budynków mieszkalnych o wysokości 7 oraz 8 kondygnacji nadziemnych, w których znajdzie się łącznie 200 mieszkań" - czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie prac projektowych dla etapu I zostało ustalone na I kwartał 2019 r., przewidywane rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w III kwartale 2019 r., a zakończenie inwestycji w I kwartale 2020 r.

Przewidywane terminy prac dla uzależnione są od osiągnięcia wymaganego poziomu sprzedaży mieszkań, w warunkiem uruchomienia prac umownych jest akceptacja umowy przez bank finansujący, podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)