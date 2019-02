Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 1,49 proc., do 25.425,76 kt.

S&P 500 wzrósł 1,29 proc. i wyniósł 2.744,73 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,46 proc. do 7.414,62 pkt.

Kurs akcji firmy odzieżowej Under Armour wzrósł około 6 proc., po tym jak firma zaprezentowała lepsze od oczekiwań wyniki finansowe za IV kw. 2018 r.

Rosły także notowania Deere, Caterpillar i Boeinga, czyli spółek z szeroką ekspozycją na rynki zagraniczne.

Sektorowo największe wzrosty w indeksie S&P 500 notowały spółki finansowe i dóbr wyższego rzędu.

Agencja Bloomberga podała we wtorek, powołując się na źródła, że niektórzy doradcy prezydenta USA uważają, iż przesunięcie końca rozejmu w wojnie handlowej z Chinami poza 1 marca to najbardziej prawdopodobny obecnie scenariusz w tym momencie.

Od poniedziałku trwają w Pekinie negocjacje handlowe między USA a Chinami - jak na razie rozmowy prowadzone są na niższym szczeblu i dotyczą kwestii technicznych. Przedstawiciel handlowy USA Robert Lighthizer i sekretarz skarbu Steven Mnuchin przybyli we wtorek do Pekinu. W czwartek i piątek spotkają się z przedstawicielami chińskiej administracji.

Inwestorzy z optymizmem przyjęli słowa doradczyni Białego Domu Kellyanne Conway, która poinformowała w poniedziałek, że Donald Trump chce spotkać się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem "wkrótce".

Inwestorzy z zadowoleniem przyjęli też informacje, że groźba kolejnego zamknięcia rządu USA została oddalona.

Negocjatorzy w amerykańskim Kongresie osiągnęli w poniedziałek wstępną umowę w sprawie bezpieczeństwa granic USA, która daje prezydentowi Donaldowi Trumpowi o wiele mniej funduszy niż wcześniej żądał na wybudowanie muru na granicy z Meksykiem.

Nowy plan budżetu obejmuje 1,375 mld USD na 55 nowych mil ochrony granicy w Rio Grande Valley w Teksasie - podali anonimowi doradcy Kongresu.

Porozumienie, które ma zapewnić finansowanie sektora rządowego USA musi jeszcze podpisać Trump. Analitycy nie są przekonani czy prezydent zaakceptuje umowę.

25 stycznia Trump zgodził się zakończyć 35-dniowe częściowe zawieszenie rządu (ang. shutdown), choć Kongres sprzeciwił się jego żądaniu udostępnienia 5,7 mld dolarów na budowę muru na granicy z Meksykiem. Uznano to za polityczne zwycięstwo Demokratów, przy czym kongresowi liderzy uzgodnili, że w ciągu trzech tygodni prowizorycznego finansowania instytucji budżetowych parlamentarzyści znajdą wspólne stanowisko w sprawie metod chronienia granicy.

"Wygląda na to, że uniknięto zamknięcia rządu, co jest dobrą wiadomością dla rynku. To zagrożenie zanika" - powiedział Art Hogan, główny strateg ds. rynku w National Securities.

Kolejne amerykańskie spółki przedstawią w tym tygodniu swoje wyniki za czwarty kwartał 2018 roku.

We wtorek zrobią to Under Armour, Activision Blizzard, Occidental Petroleum, Groupon, w środę Cisco, Teva, AIG, Yelp, TripAdvisor, Fossil, MGM Resorts, Marathon Oil, Hilton, Hyatt Hotels i NetApp. W czwartek wyniki finansowe zaprezentują m.in. Coca-Cola, Nvidia, Canopy Growth, Applied Materials, CBS, CME Group i Avon Products, a w piątek PepsiCo, Deere, Newell Brands i Enbridge. (PAP)