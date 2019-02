TXM wypełnił obowiązki wynikające z aneksów zawartych z PKO BP i ING BSK



Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - TXM wypełnił obowiązki wynikające z zawartych w sierpniu 2018 roku aneksów do dokumentacji kredytowej zwartych z PKO Bankiem Polskim oraz z ING Bankiem Śląskim, podała spółka.

"Zarząd TXM [...] niniejszym informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. spełnieniu uległy wszystkie obowiązki TXM wynikających z aneksu PKO BP oraz umowy uzupełniającej ING, polegających w szczególności na podpisaniu:

• dokumentacji ustanowienia na rzecz banków zastawu na zapasach oraz środkach trwałych w Rumunii;

• porozumienia z bankami w sprawie podziału środków dotyczącego zabezpieczenia ustanowionego pod prawem polskim oraz obcym;

• aneksu z bankami do umowy zastawu na środkach trwałych;

• aneksu do umowy zastawu na zbiorze rzeczy ruchomych zawartej z PKO BP;

• aneksu do umowy o przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zawartej z PKO BP;

• aneksu do umowy zastawu na aktywach spółki w Rumunii zawartej z ING;

• aneksu do umowy zastawu na środkach trwałych spółki w Polsce zawartej z ING;

• aneksu do umowy zastawu na towarach handlowych spółki w Rumunii zawartej z ING;

• umowy uzupełniającej do przelewu wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej z ING" - czytamy w komunikacie.

Tym samym wszystkie obowiązki w zakresie zabezpieczeń ustalone przez TXM z bankami w sierpniu 2018 roku zostały ostatecznie wypełnione, podano również.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)