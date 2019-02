ING Bank Śląski: Portfel kredytowy będzie rósł nadal szybciej niż rynek w 2019r.



Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski oczekuje, że jego portfel kredytowy będzie nadal rósł szybciej niż rynek w 2019 r., podał bank.

"Oczekujemy, że nasz portfel kredytowy będzie nadal rósł szybciej niż rynek. Prowadzimy regularne przeglądy i dostosowania w zakresie polityk kredytowych" - napisał bank w prezentacji wynikowej odnośnie perspektyw 2019 r.

W 2018 r. portfel należności klientów brutto w ING BSK wzrósł o 16 mld zł r/r (+18% do 104 mld zł), podczas gdy rynek wzrósł o 84,2 mld zł (+8% r/r), podano także.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w 2018 roku wyniosła w ING BSK 8,5 mld zł (+27% r/r; 16,2% udziału rynkowego w nowej sprzedaży), co przyczyniło się do wzrostu portfela tych kredytów do 33,4 mld zł (+21% r/r; 10,3% udziału rynkowego w złotowych kredytach mieszkaniowych).

"Nasz udział rynkowy w kredytach korporacyjnych wzrósł o 0,86 pkt proc. r/r do 11,1%. Wskaźnik kredytów do depozytów wzrósł o 3,9 pkt proc. r/r do 87,6%" - czytamy dalej w prezentacji.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)