Szef MSZ: jednoznacznie potępiamy niedopuszczalne działania Iranu poza własnym terytorium

UE i USA podzielają przekonanie o roli, którą Iran powinien odegrać na Bliskim Wschodzie, jednak jesteśmy bardzo zaniepokojeni możliwymi skutkami rozwoju programu atomowego i jednoznacznie potępiamy niedopuszczalne działania tego kraju poza własnym terytorium - mówił w czwartek szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Czaputowicz podczas wystąpienia otwierającego drugi dzień konferencji bliskowschodniej mówił, że czas nadać nowy impuls sprawom bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu.

"Stabilizacja regionu, zakończenie toczących się konfliktów, zapewnienie współistnienia kultur i budowanie społeczeństw włączających to wielkie wyzwania - to jest wyzwanie społeczności międzynarodowej, by możliwie efektywnie wspierać te wysiłki na rzecz zapewnienia stabilizacji i trwałego pokoju. Źródła konfliktów na Bliskim Wschodzi są wielorakie - dotyczą one zarówno dążeń niektórych przywódców do zachowania władzy za wszelką cenę, wywodzą się również z fundamentalizmu religijnego i braku tolerancji, a także czynników systemowych takich jak naruszenie równowagi sił" - mówił szef MSZ.

"UE i USA podzielają przekonanie o roli, którą Iran mógłby i powinien odegrać na Bliskim Wschodzie i na świecie, jednakże jesteśmy bardzo zaniepokojeni możliwymi skutkami rozwoju programu atomowego Iranu, jak również doniesieniami o niekonstruktywnej roli odgrywanej przez to państwo w regionie. Jednoznacznie potępiamy również działania tego państwa poza własnym państwem, w tym w Europie, co spotkało się z dodatkowymi sankcjami ze strony unijnej" - dodał Czaputowicz.

Czaputowicz: Konferencja bliskowschodnia m.in. o cyberbezpieczeństwie oraz nielegalnym finansowaniu terroryzmu

Podczas konferencji bliskowschodniej odbędą się dyskusje na temat metod rozwiązywania istniejących konfliktów na Bliskim Wschodzie; sesja popołudniowa poświęcona będzie m.in. cyberbezpieczeństwu i finansowaniu terroryzmu - powiedział w czwartek szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Po godz. 9 w czwartek w Warszawie rozpoczął się drugi dzień konferencji poświęconej sprawom pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Czaputowicz otwierając konferencję podkreślił, że odbędą się dyskusje na temat metod rozwiązywania istniejących konfliktów na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii i Jemenie. "Które biorąc pod uwagę ich całą złożoność pokazują jak łatwo społeczeństwa mogą stać się ofiarą ideologii konfrontacyjnych" - podkreślił.

Dodał, że osobne miejsce zostanie poświęcone przemyśleniom na temat stanu i perspektyw procesu pokojowego. "Te kwestie będą przedmiotem naszych obrad w trakcie sesji otwierającej, następnie lunch roboczy, który będzie poświęcony wyzwaniom humanitarnym. Tutaj omówimy metody, do których może się uciekać społeczność międzynarodowa, by poprawić tę sytuację na tym obszarze" - poinformował szef MSZ.

Podkreślił, że w sesji popołudniowej uczestnicy konferencji będą mówić na temat sposobu ograniczania proliferacji broni masowego rażenia w regionie. "Pochylimy się także nad cyberbezpieczeństwem, nowymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa energetycznego oraz nielegalnym finansowaniem terroryzmu" - mówił Czaputowicz.

Czaputowicz: Polska ma szczególne prawo, by służyć jako miejsce dialogu

Uważamy, że Polska ma szczególne prawo, by służyć społeczności międzynarodowej, jako miejsce pełnego dialogu; nasz kraj nigdy nie pozostawał obojętny wobec potrzeb społeczeństw zamieszkujących Bliski Wschód - powiedział w czwartek szef MSZ Jacek Czaputowicz.

"Wielu z państwa może zadać sobie pytanie, dlaczego Polska ramię w ramię ze Stanami Zjednoczonymi organizuje tę konferencję tu w Warszawie. Uważamy, że Polska ma tutaj szczególne prawo, by służyć społeczności międzynarodowej jako miejsce pełnego dialogu" - podkreślił Czaputowicz.

Szef polskiego MSZ wskazał, że nasz kraj jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. "Właśnie z tego tytułu spoczywa na nas szczególny obowiązek włączenia się w działania na rzecz zachowania i zapewnienia pokoju" - zaznaczył Czaputowicz.

Dodał, że Polska jest także "tym krajem, w którym narodził się ruch Solidarność, który zainicjował pokojową, bezkrwawą transformację ustrojową".

"Tą ścieżką później poszły inne kraje naszego regionu, co doprowadziło do spektakularnego zakończenia +zimnej wojny+. Już niedługo będziemy upamiętniali 30-lecie tamtych pamiętnych wydarzeń. Uważamy, że nasze doświadczenie może być wielką wartością dla innych regionów" - powiedział. Jak zapewnił "jesteśmy gotowi dzielić się tym doświadczeniem".

"Polska nigdy nie pozostawała obojętna wobec potrzeb społeczeństw zamieszkujących Bliski Wschód" - podkreślił Czaputowicz. Jak przypomniał polski kontyngent wojskowy uczestniczył w operacji wyzwolenia Kuwejtu, nasi żołnierze przyczyniali się do stabilizacji w Iraku, przez wiele lat uczestniczyliśmy też w misjach pokojowych na Wzgórzach Golan, na Półwyspie Synaj oraz w południowym Libanie. "Polska czynnie uczestniczy w globalnej koalicji ds. walki z tzw. państwem islamskim" - zaznaczył ponadto szef MSZ.

