MPiT oczekuje wzrostu PKB na poziomie powyżej 4% r: r w I kw. 2019 roku



Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Po tym, jak wzrost PKB utrzymał się w IV kw. 2018 r. na poziomie ok. 5% r/r szósty kwartał z rzędu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) oczekuje tempa wzrostu gospodarczego na poziomie powyżej 4% r/r w I kw. 2019 r., podał resort.

"Według szybkiego szacunku GUS PKB w IV kw. br. wzrósł o 4,9% (r/r). Utrzymanie tak dynamicznego wzrostu jest naszym celem, który sukcesywnie realizujemy. Wzrost PKB utrzymujący się na poziomie ok. 5% już szósty kwartał z rzędu jest tego dowodem. […] W I kw. 2019 roku oczekujemy wzrostu PKB na poziomie powyżej 4%" - czytamy w komentarzu resortu.

Według szacunków MPiT (dane GUS będą 28.02) w IV kw. 2018 r. utrzymała się wysoka dynamika inwestycji.

"Poza inwestycjami infrastrukturalnymi, należy zwrócić uwagę na wzrost inwestycji w sektorze budowlanym, w tym wzrost na rynku mieszkaniowym. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na koniec grudnia przekroczyła 184 tys. (wzrost o 3,6%), a historyczną granicę 20 tys. osiągnięto w grudniu 2018 r. (wyższe były jedynie wyniki z okresu boomu mieszkaniowego XII 2008/I 2009). To o 13% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynika to przede wszystkim ze wzmożonej aktywności w obszarze mieszkań budowanych na sprzedaż i wynajem, których liczba wzrosła do grudnia aż o 6,2%, a w samym IV kw. o 5,4%" - czytamy dalej.

"Dlatego działania, które obecnie realizujemy, wpisują się w dalsze pobudzanie inwestycji i oczekujemy utrzymania ich dynamicznego wzrostu w kolejnym kwartale, choć niewątpliwie powtórzenie wyniku z 2018 roku będzie trudne" - podsumowano w komentarzu.

GUS podał dziś, przedstawiając szybkie szacunki danych, że PKB (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 4,9% r/r w IV kw. 2018 r. wobec 5,1% wzrostu r/r w poprzednim kwartale.

W IV kwartale 2018 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,6%.

Jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost PKB w IV kw. ub. r. wyniósł średnio 4,78% (prognozy wahały się od 4,7% do 4,9%).

GUS opublikował dziś szybki szacunek PKB za IV kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 28 lutego br.

(ISBnews)