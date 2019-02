Czwartek 14 lutego to drugi dzień odbywającego się w Warszawie międzynarodowego spotkania ministrów poświęconego bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie. Organizacja tego wydarzenia wiąże się ze zmianami w ruchu i parkowaniu w stolicy.

Marczak powiedział PAP, że w czwartek w związku z konferencją należy się liczyć z korkami, szczególnie podczas przejazdów delegacji w okolicach PGE Stadionu Narodowego i na drogach dojazdowych do niego.

Natomiast rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka poinformował, że z powodu przejazdu delegacji ulice będą czasowo wyłączane, ale ze względów bezpieczeństwo policja nie podaje, kiedy ani którędy taki przejazd się odbędzie.

Oprócz czasowych wyłączeń ulic z ruchu wprowadzono również zmiany w zasadach parkowania w centrum stolicy. Do piątku do godz. 8 nie można parkować na ulicach: E. Plater na odcinku od Al. Jerozolimskich do Nowogrodzkiej, na Nowogrodzkiej między E. Plater i Chałubińskiego (po stronie hotelu; wraz z parkingiem przed hotelem), Belwederskiej od drogi wewnętrznej za hotelem do Spacerowej, Spacerowej od Belwederskiej do drogi wewnętrznej za hotelem (po stronie hotelu), Prusa (po stronie hotelu), Konopnickiej od Prusa do parkingu (po stronie hotelu), jezdni prowadzącej z Wiejskiej na pl. Trzech Krzyży, E. Plater od Śliskiej do Siennej, na Śliskiej, Siennej od Sosnowej do E. Plater, na Sosnowej od Śliskiej do Siennej, na Karowej od Krakowskiego Przedmieścia do Browarnej, na Krakowskim Przedmieściu od Królewskiej do Miodowej (wraz z parkingiem przed hotelem), Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingiem przed hotelem), pl. Piłsudskiego od Tokarzewskiego-Karaszewicza do Ossolińskich, na Ossolińskich, Królewskiej od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia (wraz z parkingiem przed hotelem).

Z problemami muszą się też liczyć pasażerowie komunikacji miejskiej. ZTM poinformował, że w centrum autobusy i tramwaje mogą być kierowane na trasy objazdowe. Możliwe jest też krótkotrwałe wstrzymywanie ruchu tramwajowego.

"W okolicach, gdzie konferencja się odbywa, zostały zawieszone przystanki Hotel Bristol, Spacerowa i plac Trzech Krzyży. Zmianie uległa też trasa linii 518. Autobusy te jeżdżą według specjalnego rozkładu jazdy. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia, dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej: www.ztm.waw.pl" - powiedział Michał Grobelny z biura prasowego ZTM.(PAP)

autorka: Ewelina Miszczuk, Aleksandra Kuźniar, Jakub Stasiak,