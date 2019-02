Corbyn przebywa w czwartek w Brukseli, gdzie spotkał się z głównym unijnym negocjatorem ws. brexitu Michelem Barnierem.

Rozmawiając z mediami po zakończeniu rozmów, szef laburzystów ocenił spotkanie jako "pomocne i bogate w informacje", dodając, że utwierdził się w przekonaniu, że jego alternatywne propozycje dotyczące wyjścia z UE są "wiarygodne i mogłyby być wynegocjowane" w razie zmiany rządu.

"Problem tkwi w tym, że premier nalega na swój projekt porozumienia, który już został zdecydowanie odrzucony przez parlament, a teraz marnuje czas, utrzymując na stole negocjacyjnym opcję bezumownego wyjścia (z UE) mimo wszystkich szkód, które by to wyrządziło" - tłumaczył.

Polityk przyznał, że na obecnym etapie rozmów - na zaledwie 36 dni przed brexitem i przy braku wynegocjowanego porozumienia - takie ryzyko "istnieje i jest bardzo poważne".

Lider opozycji zaznaczył, że możliwemu opuszczeniu Wspólnoty bez porozumienia towarzyszą "poważne obawy", także po stronie Unii Europejskiej. "Jesteśmy zdeterminowani, aby wykluczyć taką opcję" - zapowiedział.

W przyszłym tygodniu zaplanowane są kolejne głosowania ws. brexitu. Szczegółowy plan prac w Izbie Gmin zostanie przedstawiony w czwartek przez szefową większości parlamentarnej Andreę Leadsom.

W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowany przez rząd i UE projekt umowy w sprawie brexitu, a pod koniec miesiąca zaapelował do gabinetu May, by skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dla Irlandii Północnej (ang. backstop); sugerował, że wówczas mógłby poprzeć przedstawioną propozycję.

Jeśli rządowi nie uda się uzyskać żadnych ustępstw ze strony Wspólnoty, May będzie musiała doprowadzić do kolejnego głosowania w parlamencie, w którym dokonano by wyboru między powrotem do wynegocjowanej umowy w sprawie brexitu - odrzuconej już raz przez posłów w połowie stycznia - a opuszczeniem Wspólnoty bez porozumienia.

Jeśli rząd nie uzyska w parlamencie poparcia dla porozumienia proponowanego przez May lub alternatywnego rozwiązania, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy na mocy procedury opisanej w art. 50 traktatu o UE o północy z 29 na 30 marca.

