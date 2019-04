Niekwestionowanym zwycięzcą rankingu najlepszych inwestycji na nowojorskiej giełdzie w XXI wieku (do tej chwili) są akcje Monster Beverage. Firma produkująca napoje energetyczne zdominowała wszystkie inne akcje w zestawieniu, przynosząc obecnie zwrot z inwestycji na poziomie prawie 60 tys. procent

A były jeszcze lepsze czasy. W tym wieku zyski z akcji Monster dwukrotnie przebiły poziom 70 tys. proc. W szczytowym momencie, pod koniec stycznie 2018 r., stopa zwrotu z papierów koncernu wynosiła 76466 proc. Przy takich wynikach zyski z akcji Apple czy Amazona, choć nie są wcale małe, wyglądają dość blado. W tym stuleciu najwyższa stopa zwrotu z walorów technologicznego giganta z logo nadgryzionego jabłuszka wynosiła 5704 proc. Zysk na tym poziomie można było zgarnąć kupując akcje 3 stycznia 2000 r., a sprzedając 3 października 2018 r. Amazon tymczasem mógł przynieść maksymalny zysk 2182 proc. Dla porównania, od początku tego stulecia do połowy kwietnia bieżącego roku indeks S&P500 zyskał niecałe 100 proc.

Giełdowy rajd akcji Monster Beverage to historyczny wyczyn, który od 2008 r. był napędzany rokrocznie rosnącymi zyskami firmy. Jednocześnie od 2001 r. roczny wzrost przychodów firmy nie spadł poniżej 9 procent.

Jak podkreśla Caroline Levy, analityk w Macquarie Capital, napoje energetyczne stały się wyjątkowo popularne wśród pokolenia młodych, a Monster jest w stanie konsekwentnie rozszerzać linie swoich produktów z wielkim sukcesem.

W ostatnim czasie spółka zaczęła nieco tracić na giełdzie, ponieważ na wart 50 miliardów dolarów rynek napojów energetycznych wchodzą nowi konkurenci. Amazon.com zaczął sprzedawać własny napój energetyczny, a Coca-Cola w zeszłym miesiącu wprowadziła na europejski rynek swojego energetyka Coca-Cola Energy. W marcu Monster Beverage miał 5,4-procentowy udział w rynku, co oznacza spadek o 3,5 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział spółki Red Bull spadł o niecały punkt procentowy do 38,2 procent. Tymczasem udział Vital Pharma wzrósł z nieco ponad 1 procenta do 8,3 procent.

W ciągu kilku tygodni walory Monster Beverage potaniały o około 18 procent. Ostatnio akcje spółki osiągnęły rekordowy poziom w styczniu 2018 r. mimo to, jak na razie, Monster Beverage zachowuje prawa do miana najlepszej inwestycji XXI wieku.

