Morawiecki: Będziemy konsultować możliwość dopłat indywidualnych do nowych IKE



Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Konsultacje projektu przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w indywidualne konta emerytalne (IKE) będą obejmowały m.in. możliwość indywidualnego dopłacania przez posiadaczy IKE do tych kont, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

"W konsultacjach dziś będziemy przedstawiać różne opcje, również to, żeby poprzez te fundusze na IKE, na których te środki się będą znajdowały, żeby można było dodatkowo jeszcze inwestować indywidualnie. Przebudowujemy system emerytalny tak, by były zdywersyfikowane źródła emerytalne" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Podkreślił też, że nie ma też ostatecznej decyzji w kwestii tego, czy opłata przekształceniowa będzie pobierana na początku czy na końcu (tj. po osiągnięciu wieku emerytalnego i wycofywaniu środków).

"Inwestorów interesuje stabilność. Poprzez zmiany w OFE eliminujemy czynnik niepewności - dla inwestorów z całego świata to jest kluczowy element. Wczoraj powiedzieliśmy, że po przekonsultowaniu tego ze społeczeństwem chcemy raz na zawsze wyeliminować niepewność wobec OFE" - podsumował premier.

Morawiecki przedstawił wczoraj propozycję przeniesienia całości środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, na prywatne, indywidualne konta emerytalne. Możliwe też będzie pozostawienie całości środków na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania. Środki przenoszone z OFE do IKE zostaną obciążone 15-proc. opłatą przekształceniową.

(ISBnews)