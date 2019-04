"Spektakularny sukces polskiej nauki! W bardzo prestiżowym konkursie Teaming (Horyzont2020) po raz pierwszy granty zdobyły polskie ośrodki naukowe, i to od razu 3. Serdeczne gratulacje dla AGH, Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych!" - napisał we wtorek na Twitterze minister nauki wicepremier Jarosław Gowin.

W ramach programu Teaming w Horyzoncie 2020 przyznano 13 grantów o łącznej wartości 195 mln euro. Trzy z nich będą zlokalizowane w Polsce, trzy na Cyprze, po dwa w Czechach i w Portugalii i po jednym w Bułgarii, Estonii i Łotwie. Za pieniądze te powstać mają nowe centra doskonałości.

Europejski komisarz ds badań, nauki i innowacji Carlos Moedas skomentował ogłoszenie wyników konkursu słowami: "talenty naukowe są w każdym kraju Europy, ale w niektórych obszarach Unii nie ma dobrych warunków, aby je rozwijać. Chcemy to zmienić i dlatego inwestujemy 900 mln euro z programu Badań i Innowacji UE, aby kreować partnerstwa i tworzyć centra doskonałości, które pomogą utalentowanym badaczom w pełni rozwinąć swój potencjał".

Wśród wybranych polskich inicjatyw znalazło się Sano: Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy, koordynowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Członkami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Klaster LifeScience w Krakowie. Niemieckie Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych - i Forschungszentrum Jülich GmbH oraz brytyjski Uniwersytet w Sheffield. Centrum zajmować się ma badaniami dot. zaawansowanych symulacjami komputerowych i innowacyjnych metod diagnostyki medycznej i zindywidualizowanej terapii.

Drugi z ośrodków to NOMATEN - Centre of Excellence in Multifunctional Materials for Industrial and Medical Applications Narodowego Centrum Badań Jądrowych. W projekcie biorą też udział francuski Commissariat à l'energie atomique et aux énergies alternatives oraz fiński VTT Technical Research Centre of Finland. Grupy badawcze będą się tam zajmowały m.in. materiałami odpornymi na ekstremalne warunki, np. dla przemysłu jądrowego, w tym dla reaktorów IV generacji. Będą tu też realizowane badania nad materiałami niezbędnymi dla wysokowydajnych instalacji chemicznych oraz syntezą nowych leków, w szczególności radiofarmaceutyków.

Trzecia inicjatywa to ENSEMBLE3 - Centre of Excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based technologies koordynowane przez Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. W jego skład wchodzi Uniwersytet Warszawski. NCBR, włoski Sapienza Università di Roma, niemiecki Karlsruher Institut für Technologie oraz zlokalizowany w Hiszpanii nanoGUNE Cooperative Research Center.

Będzie to jednostka badawcza wykorzystująca technologie dotyczące wzrostu kryształów i nowych materiałów funkcjonalnych o innowacyjnych właściwościach elektromagnetycznych. Znajdą one zastosowanie w nanofotonice, optoelektronice i medycynie.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/widening_teaming_2_2019_results_table.pdf (PAP)