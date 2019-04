Dwa miesiące od prezentacji pakietu obietnic, do którego przylgnęło już określenie piątka Kaczyńskiego, rząd pokazał, jak zamierza zapłacić 40 mld zł wyborczego rachunku. W dokumencie, który do końca kwietnia wyślemy do Brukseli, znalazły się szczegóły finansowania i optymistyczny obraz stanu finansów państwa na najbliższe lata. Zaskakujące jest to, że chwilę temu eksperci zastanawiali się, czy deficyt przekroczy unijne limity, a teraz widać, że w przyszłym roku w całym sektorze finansów należy się spodziewać 0,2 proc. nadwyżki. Żeby jednak ten plan się powiódł, rządzący muszą sięgnąć do wielu kieszeni.

Plan finansowania nie spiąłby się bez zmiany w OFE. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił ich likwidację i transfer środków na indywidualne konta emerytalne. Od tej operacji państwo zamierza jednak pobrać na starcie podatek o wartości 15 proc. aktywów w OFE. Opłata będzie rozłożona na dwie raty, ale pozytywnie na finanse publiczne wpłynie dzięki zaksięgowaniu całości– 19,3 mld zł – w 2020 r. Dodatkowo po zniknięciu OFE nie będą już przekazywane do funduszy przelewy z FUS, a to poprawi jego kondycję o blisko 3,5 mld zł. W ten sposób 500 plus na pierwsze dziecko i zerowy PIT dla młodych do 26. roku życia znalazł w przyszłym roku finansowanie dzięki zmianom w systemie emerytalnym.

Resort finansów wciąż mocno liczy na uszczelnienie już nie tylko VAT, ale również podatków dochodowych i akcyzy. W tym roku działania fiskusa mają dać 7,4 mld zł, a w przyszłym dodatkowe 9,7 mld zł. To właściwie pokryje obniżenie klina podatkowego i sięgający 10,4 mld zł ubytek w finansach państwa z tego tytułu.

Choć sytuacja bud żetowa jest stabilna, to nie obędzie się też bez nowych podatków i wzrostu już tych istniejących. Ministerstwo Finansów chce podnieść akcyzę na wyroby tytoniowe oraz alkohol o 3 proc., a także objąć zapowiadanym od dawna podatkiem e-papierosy i tzw. wyroby nowatorskie. Co ma w sumie dać 1,2 mld zł. Dodatkowo ponad 200 mln zł ma przynieść podatek cyfrowy, który będą płaciły takie firmy jak Facebook czy Google. To mniej niż pierwotnie anonsował szef rządu, który zakładał, że opodatkowanie cyfrowych gigantów da aż 1 mld zł.

Istotny jest też powrót do pomysłu zniesienia limitu składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, czyli 30-krotności. Sektor finansów dzięki tej operacji zyska 5,2 mld zł netto, ale kosztem wzrostu przyszłych zobowiązań emerytalnych. Przedsiębiorców czeka zaś test, czyli kontrola, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy tylko wybierają korzystniejsze formy opodatkowania. Z takich firm fiskus chce wycisnąć od przyszłego roku aż 1,2 mld zł.